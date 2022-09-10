10 сентября 2022

Каждый четвертый свердловчанин отдал свой голос на выборах губернатора

Каждый четвертый избиратель проголосовал на выборах губернатора Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
На выборах проголосовали 828 818 человек Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 18:00 составила 25,09%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

«Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. На выборах проголосовали 828 818 человек.

Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 18:00 составила 25,09%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. На выборах проголосовали 828 818 человек. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...