Каждый четвертый свердловчанин отдал свой голос на выборах губернатора

Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 18:00 составила 25,09%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
«Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. На выборах проголосовали 828 818 человек.
Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.
Фото: URA.RU
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Предварительная явка на выборах губернатора Свердловской области к 18:00 составила 25,09%. Об этом сообщили в региональном избиркоме. «Процент избирателей, принявших участие в голосовании, от общего числа внесенных в списки избирателей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избирательной комиссии. На выборах проголосовали 828 818 человек. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.