Пермский бренд одежды Molotov создал лимитированную коллекцию совместно с киберспортивным клубом Virtus.Pro

На одежде изображены символы самого титулованного киберспортивного клуба России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский молодежный бренд Molotov создал лимитированную коллекцию одежды совместно с самым титулованным киберспортивным клубом России Virtus.Pro. Презентация всей коллекции и старт продаж начнется 14 сентября. Дату бренд анонсировал на своем официальном сайте и в своих соцсетях.

«Отражение взрывного нрава и уникального характера геймеров через одежду с упором на стиль и удобство. Зип-худи, худи, футболки, штаны и игровые рукава — все изделия украшены фирменной символикой», — указано в анонсе новой коллекции.

В лимитированной коллекции бренд «сделал ставку» на концепцию граффити и стикер-бомбинга. Изображения некоторых вещей уже выложены на странице бренда в соцсети «ВКонтакте». Любители бренда уже оставили довольные комментарии под фото.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ открылся магазин пермского бренда одежды. Это вещи с дизайном, навеянным street-модой.

В коллекции использованы фирменные цвета Virtus.Pro Molotov Streetwear / vk.com