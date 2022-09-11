11 сентября 2022

Пермский бренд создал коллекцию одежды для геймеров. Фото

Пермский бренд одежды Molotov создал лимитированную коллекцию совместно с киберспортивным клубом Virtus.Pro
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
На одежде изображены символы самого титулованного киберспортивного клуба России Фото:

Пермский молодежный бренд Molotov создал лимитированную коллекцию одежды совместно с самым титулованным киберспортивным клубом России Virtus.Pro. Презентация всей коллекции и старт продаж начнется 14 сентября. Дату бренд анонсировал на своем официальном сайте и в своих соцсетях.

«Отражение взрывного нрава и уникального характера геймеров через одежду с упором на стиль и удобство. Зип-худи, худи, футболки, штаны и игровые рукава — все изделия украшены фирменной символикой», — указано в анонсе новой коллекции.

В лимитированной коллекции бренд «сделал ставку» на концепцию граффити и стикер-бомбинга. Изображения некоторых вещей уже выложены на странице бренда в соцсети «ВКонтакте». Любители бренда уже оставили довольные комментарии под фото.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ открылся магазин пермского бренда одежды. Это вещи с дизайном, навеянным street-модой.

В коллекции использованы фирменные цвета Virtus.Pro
Рукава можно купить отдельно, чтобы носить с любыми другими футболками

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Пермский молодежный бренд Molotov создал лимитированную коллекцию одежды совместно с самым титулованным киберспортивным клубом России Virtus.Pro. Презентация всей коллекции и старт продаж начнется 14 сентября. Дату бренд анонсировал на своем официальном сайте и в своих соцсетях. «Отражение взрывного нрава и уникального характера геймеров через одежду с упором на стиль и удобство. Зип-худи, худи, футболки, штаны и игровые рукава — все изделия украшены фирменной символикой», — указано в анонсе новой коллекции. В лимитированной коллекции бренд «сделал ставку» на концепцию граффити и стикер-бомбинга. Изображения некоторых вещей уже выложены на странице бренда в соцсети «ВКонтакте». Любители бренда уже оставили довольные комментарии под фото. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТЦ открылся магазин пермского бренда одежды. Это вещи с дизайном, навеянным street-модой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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