Le Monde: США испугались планов России по созданию гиперзвуковых ракет

13 сентября 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

В США назвали пугающими планы России по созданию гиперзвуковых ракет Фото: Министерство обороны РФ / РИА «Новости» В США испугались планов России по созданию сверхзвуковых ракет. Об этом рассказал директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард. «Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», — заявил он в беседе с французской ежедневной газетой Le Monde. По его словам, у американской береговой охраны всего два ледокола, у ВМС нет ни одного, зато у России их целых пятьдесят пять, из которых пять являются атомными. «У нас буквально ничего нет», — сокрушился он. В ноябре 2021 года капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс говорил о том, что американские авианосцы — главная ударная сила ВМС Америки — оказались беспомощны перед современными сверхзвуковыми ракетами, которые появились на вооружении России и Китая. В августе текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что в России запустили производство ракет «Циркон», о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

В США испугались планов России по созданию сверхзвуковых ракет. Об этом рассказал директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард. «Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают», — заявил он в беседе с французской ежедневной газетой Le Monde. По его словам, у американской береговой охраны всего два ледокола, у ВМС нет ни одного, зато у России их целых пятьдесят пять, из которых пять являются атомными. «У нас буквально ничего нет», — сокрушился он. В ноябре 2021 года капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс говорил о том, что американские авианосцы — главная ударная сила ВМС Америки — оказались беспомощны перед современными сверхзвуковыми ракетами, которые появились на вооружении России и Китая. В августе текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что в России запустили производство ракет «Циркон», о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин.