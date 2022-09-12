12 сентября 2022

Гастроэнтеролог раскрыла, кому противопоказан прием витаминов

Врач Бережная предупредила об опасности приема витаминов для некоторых людей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже, блистера
Врач Бережная посоветовала не принимать витамины при язве и воспалениях Фото:

Некоторым людям нельзя принимать витамины, так как это лишь усугубит проблемы со здоровьем. О том, кому не рекомендуется принимать витаминно-препаратные комплексы, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности», — сообщила Ирина Бережная радио Sputnik.

По словам эксперта, при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, особенно при сниженном иммунитете. В любом случае перед применением витаминов и микроэлементов следует обратится за консультацией ко врачу.

По словам терапевта, кандидата медицинских наук Галины Слободины, осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Эксперт отметила, что перечисленные витамины сложно восполнить через пищу.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Некоторым людям нельзя принимать витамины, так как это лишь усугубит проблемы со здоровьем. О том, кому не рекомендуется принимать витаминно-препаратные комплексы, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. «Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности», — сообщила Ирина Бережная радио Sputnik. По словам эксперта, при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, особенно при сниженном иммунитете. В любом случае перед применением витаминов и микроэлементов следует обратится за консультацией ко врачу. По словам терапевта, кандидата медицинских наук Галины Слободины, осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Эксперт отметила, что перечисленные витамины сложно восполнить через пищу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...