Гастроэнтеролог раскрыла, кому противопоказан прием витаминов

Врач Бережная предупредила об опасности приема витаминов для некоторых людей

13 сентября 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Врач Бережная посоветовала не принимать витамины при язве и воспалениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторым людям нельзя принимать витамины, так как это лишь усугубит проблемы со здоровьем. О том, кому не рекомендуется принимать витаминно-препаратные комплексы, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. «Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности», — сообщила Ирина Бережная радио Sputnik. По словам эксперта, при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, особенно при сниженном иммунитете. В любом случае перед применением витаминов и микроэлементов следует обратится за консультацией ко врачу. По словам терапевта, кандидата медицинских наук Галины Слободины, осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Эксперт отметила, что перечисленные витамины сложно восполнить через пищу.

Некоторым людям нельзя принимать витамины, так как это лишь усугубит проблемы со здоровьем. О том, кому не рекомендуется принимать витаминно-препаратные комплексы, рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная. «Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер — это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности», — сообщила Ирина Бережная радио Sputnik. По словам эксперта, при хроническом течении заболевания витамины принимать можно, особенно при сниженном иммунитете. В любом случае перед применением витаминов и микроэлементов следует обратится за консультацией ко врачу. По словам терапевта, кандидата медицинских наук Галины Слободины, осенью человек должен принимать витамины D, K2, C, А, E и магний B6. Эксперт отметила, что перечисленные витамины сложно восполнить через пищу.