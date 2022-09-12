В Оренбурге врачи приняли экстренные роды у сургутянки, попавшей в ДТП

Девочка родилась шестимесячной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Оренбурге врачам пришлось принимать экстренные роды у жительницы Сургута (ХМАО), которая попала в больницу в тяжелом состоянии после ДТП. Информацию об этом у себя на странице во «ВКонтакте» разместила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

«Семья из Сургута, муж и жена, решили навестить своих родственников в Оренбургской области. Женщина была беременной, но чувствовала себя хорошо и села за руль автомобиля. Но в дороге случилось страшное: женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась. Муж, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. А женщина была доставлена в городскую больницу Оренбурга. Из-за тяжести состояния мамы малыш мог погибнуть, так и не родившись. Поэтому в срочном порядке было принято решение об экстренном родоразрешении. На 27-й неделе беременности родилась девочка», — сообщает Линькова.

Сейчас ребенок находится в перинатальном центре Оренбургской областной. В детской реанимации ребенок проведет несколько месяцев. Пока малышка находится на искусственной вентиляции легких. Состояние мамы врачи оценивают как стабильно тяжелое. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, ведется постоянный контроль со стороны врачей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в аварии пострадал 10-месячный ребенок. Авария произошла на Югорском тракте. Маму и ребенка отправили на скорой в больницу.