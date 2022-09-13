Global Times: западные санкции создадут новую Россию

Санкции в отношении РФ создают новую Россию, направленную в сторону Востока. Об этом сообщает издание Global Times.
«Россия как раз и является наиболее типичной страной, которая ускоряет свое сближение с Дальним Востоком. С этой точки зрения западные санкции не убьют Россию, а создадут новую Россию, которая отказывается от иллюзий о Западе и постепенно все глубже внедряется на Восток, обретая новое „я“, наслаждаясь дивидендами подъема», — говорится в статье издания.
Автор статьи отмечает, что Дальний Восток становится инновационным центром умной революции. Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Сеул, Сингапур и Токио входят в число высокотехнологичных городов мира, а телемедицина изобретается и распространяется гораздо быстрее в странах Дальнего Востока, чем в Европе, США и других странах.
США и страны Европы вводят санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Евросоюз уже ввел частичный запрет импорта российской нефти из-за спецоперации на Украине. США объявили о запрете закупок российской нефти еще в марте.
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