13 сентября 2022
12 сентября 2022

Обвиненный в получении взятки экс-чиновник из ХМАО обратился к Бастрыкину

Коммерсант: экс-чиновник из ХМАО Андрей Шиповалов отрицает факт получения взятки
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Экс-чиновник из ХМАО Александр Шиповалов отрицает факт получения взятки Фото:

Бывший замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов обратился к главе СКР РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить результаты предварительного следствия и законность действий следователя. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием», — сообщило издание.

Шиповалов обвиняется в получении крупной взятки от экс-депутата Югорска Александра Беккера, который также является фигурантом уголовного дела. Рассмотрение дела в Ханты-Мансийском районном суде должно начаться 7 октября.

Шиповалов отрицает получение взятки в виде топливной карты. Он заявил, что получил топливную карту от Беккера не в качестве платы за предоставление тому субсидии, а в счет оплаты личного долга.

Ранее URA.RU рассказало, что Шиповалова и Беккера будут судить за ряд коррупционных преступлений. Будучи под следствием, Шиповалов дал показания против своего подчиненного.

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Бывший замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов обратился к главе СКР РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить результаты предварительного следствия и законность действий следователя. Об этом сообщает «Коммерсант». «Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием», — сообщило издание. Шиповалов обвиняется в получении крупной взятки от экс-депутата Югорска Александра Беккера, который также является фигурантом уголовного дела. Рассмотрение дела в Ханты-Мансийском районном суде должно начаться 7 октября. Шиповалов отрицает получение взятки в виде топливной карты. Он заявил, что получил топливную карту от Беккера не в качестве платы за предоставление тому субсидии, а в счет оплаты личного долга. Ранее URA.RU рассказало, что Шиповалова и Беккера будут судить за ряд коррупционных преступлений. Будучи под следствием, Шиповалов дал показания против своего подчиненного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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