Обвиненный в получении взятки экс-чиновник из ХМАО обратился к Бастрыкину

Коммерсант: экс-чиновник из ХМАО Андрей Шиповалов отрицает факт получения взятки

14 сентября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник из ХМАО Александр Шиповалов отрицает факт получения взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов обратился к главе СКР РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить результаты предварительного следствия и законность действий следователя. Об этом сообщает « Коммерсант ». «Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием», — сообщило издание. Шиповалов обвиняется в получении крупной взятки от экс-депутата Югорска Александра Беккера, который также является фигурантом уголовного дела. Рассмотрение дела в Ханты-Мансийском районном суде должно начаться 7 октября. Шиповалов отрицает получение взятки в виде топливной карты. Он заявил, что получил топливную карту от Беккера не в качестве платы за предоставление тому субсидии, а в счет оплаты личного долга. Ранее URA.RU рассказало, что Шиповалова и Беккера будут судить за ряд коррупционных преступлений. Будучи под следствием, Шиповалов дал показания против своего подчиненного.

Бывший замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов обратился к главе СКР РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить результаты предварительного следствия и законность действий следователя. Об этом сообщает «Коммерсант». «Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием», — сообщило издание. Шиповалов обвиняется в получении крупной взятки от экс-депутата Югорска Александра Беккера, который также является фигурантом уголовного дела. Рассмотрение дела в Ханты-Мансийском районном суде должно начаться 7 октября. Шиповалов отрицает получение взятки в виде топливной карты. Он заявил, что получил топливную карту от Беккера не в качестве платы за предоставление тому субсидии, а в счет оплаты личного долга. Ранее URA.RU рассказало, что Шиповалова и Беккера будут судить за ряд коррупционных преступлений. Будучи под следствием, Шиповалов дал показания против своего подчиненного.