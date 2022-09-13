Обвиненный в получении взятки экс-чиновник из ХМАО обратился к Бастрыкину

Бывший замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов обратился к главе СКР РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить результаты предварительного следствия и законность действий следователя. Об этом сообщает «
«Андрей Шиповалов считает, что его дело могло быть сфальсифицировано. Он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия следователя СКР по ХМАО Александра Соломатина, который занимался предварительным следствием», — сообщило издание.
Шиповалов обвиняется в получении крупной взятки от экс-депутата Югорска Александра Беккера, который также является фигурантом уголовного дела. Рассмотрение дела в Ханты-Мансийском районном суде должно начаться 7 октября.
Шиповалов отрицает получение взятки в виде топливной карты. Он заявил, что получил топливную карту от Беккера не в качестве платы за предоставление тому субсидии, а в счет оплаты личного долга.
Ранее URA.RU рассказало, что Шиповалова и Беккера будут судить за ряд коррупционных преступлений. Будучи под следствием, Шиповалов дал показания против своего подчиненного.
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