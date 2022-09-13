В столовой УРТК нашли гусеницу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столовой Уральского радиотехнического колледжа (УРТК) в Екатеринбурге нашли гусеницу. Об этом сообщают очевидцы.

«В столовой УРТК заметили гусеницу», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что гусеница свисает над плитой.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Уральский радиотехнический колледж и в Роспотребнадзор по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в СМИ писали, что в городе Реже дети нашли в борще школьной столовой червя. Обнаружив находку, ребенок обратился к сотруднице столовой, но реакции не последовало. Ребенку не предложили заменить блюдо. После инцидента прокуратура Режа начала проверку.