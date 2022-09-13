13 сентября 2022

В столовой екатеринбургского колледжа нашли гусеницу. Видео

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Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, гусеница
В столовой УРТК нашли гусеницу (архивное фото) Фото:

В столовой Уральского радиотехнического колледжа (УРТК) в Екатеринбурге нашли гусеницу. Об этом сообщают очевидцы.

«В столовой УРТК заметили гусеницу», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что гусеница свисает над плитой.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Уральский радиотехнический колледж и в Роспотребнадзор по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в СМИ писали, что в городе Реже дети нашли в борще школьной столовой червя. Обнаружив находку, ребенок обратился к сотруднице столовой, но реакции не последовало. Ребенку не предложили заменить блюдо. После инцидента прокуратура Режа начала проверку.

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В столовой Уральского радиотехнического колледжа (УРТК) в Екатеринбурге нашли гусеницу. Об этом сообщают очевидцы. «В столовой УРТК заметили гусеницу», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, что гусеница свисает над плитой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Уральский радиотехнический колледж и в Роспотребнадзор по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в СМИ писали, что в городе Реже дети нашли в борще школьной столовой червя. Обнаружив находку, ребенок обратился к сотруднице столовой, но реакции не последовало. Ребенку не предложили заменить блюдо. После инцидента прокуратура Режа начала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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