Прокуратура едет с ревизией в свердловскую школу, где нашли червя в супе

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура проверит руководство школы №10 Фото:

Прокуратура Режа (Свердловская область) и специалисты Роспотребнадзора проверят поваров и руководство школы №10, ученики которой нашли в своем супе червя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Режевская городская прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащей организации питания в МАОУ СОШ № 10», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что в проверке примут участие ревизоры Роспотребнадзора.

В школе проверят не только тех, кто готовит для детей, но и руководство школы. Если прокуратура найдет нарушения, работников школы накажут.

Дети, нашедшие червя в борще, опубликовали фото в социальных сетях, после чего внимание на инцидент обратили свердловские власти. Губернатор Свердловской области Евгений Кйвашев из-за инцидента вызвал на разговор главу регионального министерства образования Юрия Биктуганова.

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Прокуратура Режа (Свердловская область) и специалисты Роспотребнадзора проверят поваров и руководство школы №10, ученики которой нашли в своем супе червя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Режевская городская прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащей организации питания в МАОУ СОШ № 10», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что в проверке примут участие ревизоры Роспотребнадзора. В школе проверят не только тех, кто готовит для детей, но и руководство школы. Если прокуратура найдет нарушения, работников школы накажут. Дети, нашедшие червя в борще, опубликовали фото в социальных сетях, после чего внимание на инцидент обратили свердловские власти. Губернатор Свердловской области Евгений Кйвашев из-за инцидента вызвал на разговор главу регионального министерства образования Юрия Биктуганова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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