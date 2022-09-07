Прокуратура едет с ревизией в свердловскую школу, где нашли червя в супе

Прокуратура проверит руководство школы №10 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Режа (Свердловская область) и специалисты Роспотребнадзора проверят поваров и руководство школы №10, ученики которой нашли в своем супе червя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Режевская городская прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащей организации питания в МАОУ СОШ № 10», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что в проверке примут участие ревизоры Роспотребнадзора.

В школе проверят не только тех, кто готовит для детей, но и руководство школы. Если прокуратура найдет нарушения, работников школы накажут.

Дети, нашедшие червя в борще, опубликовали фото в социальных сетях, после чего внимание на инцидент обратили свердловские власти. Губернатор Свердловской области Евгений Кйвашев из-за инцидента вызвал на разговор главу регионального министерства образования Юрия Биктуганова.