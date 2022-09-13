Митрополит Кульберг выступит против отца Сергия, обвиненного в экстремизме

Митрополит Кульберг подключится к заседанию через видеоконференцсвязь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) 14 сентября выступит на заседании по делу об экстремизме экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова), которого судят в Москве. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Судья Наталья Курышева вызвала на заседание митрополита Евгения. Сегодня он выступит в качестве свидетеля обвинения», — сообщил Бабиков.

Митрополит присоединится к заседанию через видеоконференцсвязь в Бабушкинском суде Москвы. Вместе с Сергием по делу проходит его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев.

Ранее Кульберга уже вызывали на суд по делу Романова, но по другим делам: о склонении к суициду, самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания. Во время суда в 2021 году Кульберг раскритиковал Сергия, который якобы допускал ошибки в проповедях и позволял себе слишком вольно трактовать тексты священных писаний.

Дело Романова об экстремизме начали рассматривать в Москве 10 августа. По первому делу Романова уже приговорили к колонии на 3,5 года. Новое дело завели и доставили в суд, пока бывший схимонах находился в СИЗО.