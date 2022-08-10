В Москве начали судить за экстремизм отца Сергия

Отца Сергия судят по статье об экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В Москве стартовал процесс по делу об экстремизме, в котором фигурантом проходит экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов). Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«В Бабушкинском суде началось предварительное заседание по делу Романова», — рассказал Бабиков. Вместе с отцом Сергием по делу проходит его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев. Впоследствии дело религиозного лидера будут рассматривать по существу.

Отца Сергия задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, который, по версии следствия, Романов захватил. Экс-схиигумена доставили в суд по подозрению в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Романову вынесли приговор, однако позднее завели еще одно уголовное дело — об экстремизме, в котором также фигурирует Могучев. Дело доставили в суд 4 августа.