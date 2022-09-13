Глава Сургута раскрыл будущее городских окраин

Власти Сургута займутся реновацией городских окраин

Глава Сургута Андрей Филатов собирается заняться реновацией городских окраин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута намерены заняться реновацией городских окраин, которые пока представляют собой скопления аварийных домов и гаражных кооперативов. Об этом на брифинге заявил глава города Андрей Филатов по итогам встречи с председателем Думы ХМАО Борисом Хохряковым.

«Мы аварийный фонд под комплексное развитие территорий уже сформировали. В сентябре будет разыгран конкурс по улице Артема. Нужно рассматривать такую же нормативную базу по гаражам, индивидуальному жилищному строительству. Есть территории, которые необходимо трансформировать в современные жилые микрорайоны. Но там у людей есть собственность, например, в виде гаражей. Необходимо найти компромиссные решения, чтобы люди не потеряли возможность ставить машины, но при этом облагородить микрорайоны и создать современную архитектуру», — заявил Филатов.

Он также уточнил, что программы комплексного развития территорий регулируются на уровне окружного законодательства. Поэтому на встрече со спикером думы ХМАО мэр Сургута озвучил свое видение этой темы.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупнейший город ХМАО съехались председатели городских и районных дум. Они проведут координационный совет представительных органов власти.