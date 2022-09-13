13 сентября 2022

К челябинскому губернатору пришел главный прокурор области

Челябинский губернатор подписал соглашение с главным прокурором области
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , текслер алексей
Подписанный Алексеем Текслером документ ускорит расследование фактов коррупции Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с главой региональной прокуратуры Кареном Габриеляном. Об этом URA.RU сообщили 14 сентября в пресс-службе губернатора.

«Соглашение сделает профилактику коррупционных правонарушений более эффективной и ускорит расследование фактов коррупции. Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян», — заявили в пресс-службе.

Текслер отметил, что работа по противодействию коррупции — общий с прокуратурой приоритет. Новый документ предполагает тесное взаимодействие, обмен информацией и совместную работу по конкретным мероприятиям.

«Мы систематизируем совместную работу. Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — добавил Карен Габриелян.

В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции. В задачу новой структуры входит анализ всей информации, которая позволяет предотвратить факты, связанные с коррупцией.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с главой региональной прокуратуры Кареном Габриеляном. Об этом URA.RU сообщили 14 сентября в пресс-службе губернатора. «Соглашение сделает профилактику коррупционных правонарушений более эффективной и ускорит расследование фактов коррупции. Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что работа по противодействию коррупции — общий с прокуратурой приоритет. Новый документ предполагает тесное взаимодействие, обмен информацией и совместную работу по конкретным мероприятиям. «Мы систематизируем совместную работу. Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — добавил Карен Габриелян. В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции. В задачу новой структуры входит анализ всей информации, которая позволяет предотвратить факты, связанные с коррупцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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