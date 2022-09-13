К челябинскому губернатору пришел главный прокурор области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с главой региональной прокуратуры Кареном Габриеляном. Об этом URA.RU сообщили 14 сентября в пресс-службе губернатора.
«Соглашение сделает профилактику коррупционных правонарушений более эффективной и ускорит расследование фактов коррупции. Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян», — заявили в пресс-службе.
Текслер отметил, что работа по противодействию коррупции — общий с прокуратурой приоритет. Новый документ предполагает тесное взаимодействие, обмен информацией и совместную работу по конкретным мероприятиям.
«Мы систематизируем совместную работу. Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — добавил Карен Габриелян.
В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции. В задачу новой структуры входит анализ всей информации, которая позволяет предотвратить факты, связанные с коррупцией.
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