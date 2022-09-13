К челябинскому губернатору пришел главный прокурор области

Челябинский губернатор подписал соглашение с главным прокурором области

14 сентября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Подписанный Алексеем Текслером документ ускорит расследование фактов коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с главой региональной прокуратуры Кареном Габриеляном. Об этом URA.RU сообщили 14 сентября в пресс-службе губернатора. «Соглашение сделает профилактику коррупционных правонарушений более эффективной и ускорит расследование фактов коррупции. Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что работа по противодействию коррупции — общий с прокуратурой приоритет. Новый документ предполагает тесное взаимодействие, обмен информацией и совместную работу по конкретным мероприятиям. «Мы систематизируем совместную работу. Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — добавил Карен Габриелян. В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции. В задачу новой структуры входит анализ всей информации, которая позволяет предотвратить факты, связанные с коррупцией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с главой региональной прокуратуры Кареном Габриеляном. Об этом URA.RU сообщили 14 сентября в пресс-службе губернатора. «Соглашение сделает профилактику коррупционных правонарушений более эффективной и ускорит расследование фактов коррупции. Подписи в документе поставили губернатор Алексей Текслер и областной прокурор Карен Габриелян», — заявили в пресс-службе. Текслер отметил, что работа по противодействию коррупции — общий с прокуратурой приоритет. Новый документ предполагает тесное взаимодействие, обмен информацией и совместную работу по конкретным мероприятиям. «Мы систематизируем совместную работу. Главная задача — соблюдение стандартов в противодействии коррупции», — добавил Карен Габриелян. В прошлом году в региональном правительстве было создано управление по противодействию коррупции. В задачу новой структуры входит анализ всей информации, которая позволяет предотвратить факты, связанные с коррупцией.