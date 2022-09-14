Бастрыкину пожаловались на ход следствия по делу о смерти пермяка

С жалобой к Александру Бастрыкину обратились родители, потерявшие сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину во время личного приема граждан обратились родители умершего 26-летнего жителя Пермского края. Они пожаловались на ход расследования обстоятельств смерти их сына, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они рассказали, что их сын в связи с ухудшением самочувствия в октябре 2021 года проходил амбулаторное лечение в поликлинике № 3 ГБУЗ „Чайковская ЦГБ“. Затем бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в ГБУЗ „Чайковская ЦГБ“. Во время оперативного вмешательства врачи обнаружили у пациента спонтанный разрыв селезенки, вследствие чего он скончался», — сообщается на сайте СК России

Заявители сообщили Александру Бастрыкину, что уголовное дело было возбуждено несвоевременно. Также, по их мнению, расследование проводится ненадлежащим образом. Кроме того, родители умершего не согласны с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая не установила причинно-следственную связь между действиями врачей и гибелью пациента. Главу СК РФ попросили о назначении новой экспертизы в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину после публикации URA.RU. В ней рассказывалось о матери осужденного, обезглавленного в исправительной колонии №10. Женщина обратилась в СКР в попытке добиться возбуждения уголовного дела.