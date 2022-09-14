Больше половины российских школьников заявили о любви к Родине

Почти 70% российских школьников назвали себя патриотами страны

15 сентября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Школьники 14-15 лет показали самую яркую патриотическую позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более половины учеников средних и старших классов считают себя патриотами России. Об этом свидетельствуют данные исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. В 2022 году 68% школьников средних и старших классов назвали себя патриотами России, следует из исследования Института изучения детства, семьи и воспитания, передают «Ведомости». Отмечается, что количество школьников-патриотов возросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Самая яркая патриотическая позиция наблюдается у школьников 14-15 лет — 70% в своей возрастной группе. Самый низкий уровень любви к родной стране зафиксировали у студентов колледжей и техникумов (65%), а также учеников школ-интернатов (66%). Исследователи задавали школьникам разные вопросы о государстве в том числе про их отношение к украинскому конфликту. 59% патриотов поддержали политику России, 36% заявили о нейтральном отношении, 3% не поддержали, а оставшиеся 2 затруднились ответить на поставленный вопрос. «Результаты проведенного исследования показали, что настроения молодежи изменчивы. Несмотря на общую тенденцию роста патриотизма, есть и проблемные вопросы», — объяснила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Она отметила, что воспитанием патриотизма в детях уже начали заниматься в школах посредством еженедельных занятий «Разговоры о важном» и поднятием государственного флага под гимн РФ. Аналогичный социальный опрос среди россиян, проведенный в марте 2022 года, показал, что около 70% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более половины учеников средних и старших классов считают себя патриотами России. Об этом свидетельствуют данные исследования Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. В 2022 году 68% школьников средних и старших классов назвали себя патриотами России, следует из исследования Института изучения детства, семьи и воспитания, передают «Ведомости». Отмечается, что количество школьников-патриотов возросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Самая яркая патриотическая позиция наблюдается у школьников 14-15 лет — 70% в своей возрастной группе. Самый низкий уровень любви к родной стране зафиксировали у студентов колледжей и техникумов (65%), а также учеников школ-интернатов (66%). Исследователи задавали школьникам разные вопросы о государстве в том числе про их отношение к украинскому конфликту. 59% патриотов поддержали политику России, 36% заявили о нейтральном отношении, 3% не поддержали, а оставшиеся 2 затруднились ответить на поставленный вопрос. «Результаты проведенного исследования показали, что настроения молодежи изменчивы. Несмотря на общую тенденцию роста патриотизма, есть и проблемные вопросы», — объяснила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Она отметила, что воспитанием патриотизма в детях уже начали заниматься в школах посредством еженедельных занятий «Разговоры о важном» и поднятием государственного флага под гимн РФ. Аналогичный социальный опрос среди россиян, проведенный в марте 2022 года, показал, что около 70% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева.