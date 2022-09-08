В Екатеринбурге арестовали директора школы за взятки

08 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Суд не стал отправлять директора в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директора одной из спортивных школ Екатеринбурга отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Приговором суда решено отправить подозреваемого под домашний арест на два месяца», — сообщили в пресс-службе. Такая мера пресечения будет действовать по пятое августа. По версии следствия, директор получил от своего подчиненного деньги, которые должен был потратить на нужды школы, однако не стал расходовать их по назначению. Речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей. Часть средств, предположительно, были присвоены руководителем школы.

Директора одной из спортивных школ Екатеринбурга отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Приговором суда решено отправить подозреваемого под домашний арест на два месяца», — сообщили в пресс-службе. Такая мера пресечения будет действовать по пятое августа. По версии следствия, директор получил от своего подчиненного деньги, которые должен был потратить на нужды школы, однако не стал расходовать их по назначению. Речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей. Часть средств, предположительно, были присвоены руководителем школы.