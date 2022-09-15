Челябинский губернатор призвал защитить свободу слова от кибератак из-за рубежа

Алексей Текслер пообещал поддержку региональным СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал защитить свободу слова, которой угрожают кибератаки из-за рубежа. Об этом глава региона заявил 16 сентября в Аргаяшском районе на встрече с представителями российских и зарубежных СМИ.

«Мы ежедневно отражаем огромное количество кибератак из-за рубежа. Нам объявлена война. И эта война идет против наших медиа, которые доносят правду», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что стоит задача помочь и поддержать региональные СМИ. И он рассчитывает на честные и открытые отношения с журналистами.

С 15 по 16 сентября 2022 года в регионе на берегу озера Акакуль в Аргаяшском районе проходит очередной XXIII Фестиваль средств массовой информации «Южный Урал. Хранители». В фестивале участвуют до 150 человек: руководители и сотрудники СМИ области, Башкортостана, Свердловской, Курганской, Пензенской, Липецкой, Тюменской областей, Алтайского, Краснодарского краев, а также Казахстана.