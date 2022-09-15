15 сентября 2022

Челябинский губернатор призвал защитить свободу слова от кибератак из-за рубежа

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер пообещал поддержку региональным СМИ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал защитить свободу слова, которой угрожают кибератаки из-за рубежа. Об этом глава региона заявил 16 сентября в Аргаяшском районе на встрече с представителями российских и зарубежных СМИ.

«Мы ежедневно отражаем огромное количество кибератак из-за рубежа. Нам объявлена война. И эта война идет против наших медиа, которые доносят правду», — заявил Текслер.

Глава региона отметил, что стоит задача помочь и поддержать региональные СМИ. И он рассчитывает на честные и открытые отношения с журналистами.

С 15 по 16 сентября 2022 года в регионе на берегу озера Акакуль в Аргаяшском районе проходит очередной XXIII Фестиваль средств массовой информации «Южный Урал. Хранители». В фестивале участвуют до 150 человек: руководители и сотрудники СМИ области, Башкортостана, Свердловской, Курганской, Пензенской, Липецкой, Тюменской областей, Алтайского, Краснодарского краев, а также Казахстана.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал защитить свободу слова, которой угрожают кибератаки из-за рубежа. Об этом глава региона заявил 16 сентября в Аргаяшском районе на встрече с представителями российских и зарубежных СМИ. «Мы ежедневно отражаем огромное количество кибератак из-за рубежа. Нам объявлена война. И эта война идет против наших медиа, которые доносят правду», — заявил Текслер. Глава региона отметил, что стоит задача помочь и поддержать региональные СМИ. И он рассчитывает на честные и открытые отношения с журналистами. С 15 по 16 сентября 2022 года в регионе на берегу озера Акакуль в Аргаяшском районе проходит очередной XXIII Фестиваль средств массовой информации «Южный Урал. Хранители». В фестивале участвуют до 150 человек: руководители и сотрудники СМИ области, Башкортостана, Свердловской, Курганской, Пензенской, Липецкой, Тюменской областей, Алтайского, Краснодарского краев, а также Казахстана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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