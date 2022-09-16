16 сентября 2022

Дедушка, чинящий скамейки в парке, стал звездой микрорайона в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, пенсионер, скамейка, горсад, парк, мужчина
Пенсионер из Челябинска восстанавливает скамейки (фото из архива) Фото:

Жители Челябинска восторгаются пенсионером, который по собственной инициативе регулярно чинит лавочки в парке и убирает мусор. Челябинцы решили помочь дедушке, который стал звездой соцсетей.

«Наши старики самые лучшие, самые добрые люди на земле! Дедушка чинит лавочки в парке для людей. Парковый [микрорайон], парк между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая», — рассказал в сообществе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте» Влад С.

В комментариях местные жители отметили золотые руки пенсионера, вежливость и позитивный настрой. Они познакомились с активистом и предложили свою помощь. Многие пожелали дедушке здоровья и долголетия.

«Он же собирает мусор в этом лесу и кормит собак, воду им чистую наливает. Золотой дедушка!» — уточнила в комментариях Мила В.

Пенсионер починил сломанные лавочки

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Жители Челябинска восторгаются пенсионером, который по собственной инициативе регулярно чинит лавочки в парке и убирает мусор. Челябинцы решили помочь дедушке, который стал звездой соцсетей. «Наши старики самые лучшие, самые добрые люди на земле! Дедушка чинит лавочки в парке для людей. Парковый [микрорайон], парк между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая», — рассказал в сообществе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте» Влад С. В комментариях местные жители отметили золотые руки пенсионера, вежливость и позитивный настрой. Они познакомились с активистом и предложили свою помощь. Многие пожелали дедушке здоровья и долголетия. «Он же собирает мусор в этом лесу и кормит собак, воду им чистую наливает. Золотой дедушка!» — уточнила в комментариях Мила В.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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