16 сентября 2022

Эпатажный бьюти-блогер Жидковский рассказал екатеринбуржцам о памятнике Гене Букину. Видео

Бьюти-блогер Алексей Жидковский: я не знаю, чем заняться в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний фестиваль SUMMER FEST в Литературном квартале. Екатеринбург, губы, макияж, бьюти
На фан-встречу с екатеринбуржцами приехал эпатажный бьюти-блогер (фото из архива) Фото:

Бьюти-блогер Алексей Жидковский, известный своим эпатажным образом — он носит макияж и женскую одежду, встретился в Екатеринбурге с фанатами. Он рассказал, что считает главной достопримечательностью города памятник Гене Букину возле «Гринвича», побывать в других местах блогер не успевает. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи Жидковского с фанатами.

«Я здесь во второй раз, и считаю, главную цель закрыл — с вашим памятником Гене Букину я сфотографировался. В целом, честно, не знаю, что еще здесь можно поделать. Видите, я город наблюдаю из окна машины, я здесь не гуляю. Приезжаю четко по делу, встречаюсь с вами и уезжаю. Но в целом люди здесь хорошие, и город мне нравится», — заявил Жидковский. Также он добавил, что не заметил у местных жителей уральского акцента.

Алексей Жидковский — бьюти-блогер из Санкт-Петербурге. В соцсетях на него подписаны больше полутора миллионов человек. Блогер учит, как правильно наносить макияж. Известен эпатажной внешностью и нестандартной манерой общения. Для екатеринбуржцев фан-встречу с инфлюенсером организовали в «Золотом яблоке» в ТЦ BOLSHOY.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Бьюти-блогер Алексей Жидковский, известный своим эпатажным образом — он носит макияж и женскую одежду, встретился в Екатеринбурге с фанатами. Он рассказал, что считает главной достопримечательностью города памятник Гене Букину возле «Гринвича», побывать в других местах блогер не успевает. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи Жидковского с фанатами. «Я здесь во второй раз, и считаю, главную цель закрыл — с вашим памятником Гене Букину я сфотографировался. В целом, честно, не знаю, что еще здесь можно поделать. Видите, я город наблюдаю из окна машины, я здесь не гуляю. Приезжаю четко по делу, встречаюсь с вами и уезжаю. Но в целом люди здесь хорошие, и город мне нравится», — заявил Жидковский. Также он добавил, что не заметил у местных жителей уральского акцента. Алексей Жидковский — бьюти-блогер из Санкт-Петербурге. В соцсетях на него подписаны больше полутора миллионов человек. Блогер учит, как правильно наносить макияж. Известен эпатажной внешностью и нестандартной манерой общения. Для екатеринбуржцев фан-встречу с инфлюенсером организовали в «Золотом яблоке» в ТЦ BOLSHOY.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...