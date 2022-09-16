Эпатажный бьюти-блогер Жидковский рассказал екатеринбуржцам о памятнике Гене Букину. Видео

Бьюти-блогер Алексей Жидковский: я не знаю, чем заняться в Екатеринбурге

17 сентября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

На фан-встречу с екатеринбуржцами приехал эпатажный бьюти-блогер (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бьюти-блогер Алексей Жидковский, известный своим эпатажным образом — он носит макияж и женскую одежду, встретился в Екатеринбурге с фанатами. Он рассказал, что считает главной достопримечательностью города памятник Гене Букину возле «Гринвича», побывать в других местах блогер не успевает. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи Жидковского с фанатами. «Я здесь во второй раз, и считаю, главную цель закрыл — с вашим памятником Гене Букину я сфотографировался. В целом, честно, не знаю, что еще здесь можно поделать. Видите, я город наблюдаю из окна машины, я здесь не гуляю. Приезжаю четко по делу, встречаюсь с вами и уезжаю. Но в целом люди здесь хорошие, и город мне нравится», — заявил Жидковский. Также он добавил, что не заметил у местных жителей уральского акцента. Алексей Жидковский — бьюти-блогер из Санкт-Петербурге. В соцсетях на него подписаны больше полутора миллионов человек. Блогер учит, как правильно наносить макияж. Известен эпатажной внешностью и нестандартной манерой общения. Для екатеринбуржцев фан-встречу с инфлюенсером организовали в «Золотом яблоке» в ТЦ BOLSHOY.

Бьюти-блогер Алексей Жидковский, известный своим эпатажным образом — он носит макияж и женскую одежду, встретился в Екатеринбурге с фанатами. Он рассказал, что считает главной достопримечательностью города памятник Гене Букину возле «Гринвича», побывать в других местах блогер не успевает. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со встречи Жидковского с фанатами. «Я здесь во второй раз, и считаю, главную цель закрыл — с вашим памятником Гене Букину я сфотографировался. В целом, честно, не знаю, что еще здесь можно поделать. Видите, я город наблюдаю из окна машины, я здесь не гуляю. Приезжаю четко по делу, встречаюсь с вами и уезжаю. Но в целом люди здесь хорошие, и город мне нравится», — заявил Жидковский. Также он добавил, что не заметил у местных жителей уральского акцента. Алексей Жидковский — бьюти-блогер из Санкт-Петербурге. В соцсетях на него подписаны больше полутора миллионов человек. Блогер учит, как правильно наносить макияж. Известен эпатажной внешностью и нестандартной манерой общения. Для екатеринбуржцев фан-встречу с инфлюенсером организовали в «Золотом яблоке» в ТЦ BOLSHOY.