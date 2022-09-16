Челябинцам на полгода отключили газ из-за соседа

Во время плановой проверки сосед не открыл дверь газовщикам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жителям многоквартирного дома №3 по улице Барбюса в Челябинске полгода назад отключили газ после плановой проверки, во время которой контролеры не попали в одну из квартир. Без газа остались пять семей. Решить проблему мирным путем у жильцов не получилось, тогда они обратились к депутату Госдумы Валерию Гартунгу.

«Одна квартира не пустила проверяющих. А остальные-то чем провинились? Почему они должны сидеть без газа?», — заявил на своей странице в соцсети Гартунг.

Челябинцы рассказали, что вынуждены с 10 марта готовить в мультиварке и микроволновой печи, что приводит к росту счетов за электроэнергию. Парламентарий уточнил, что уже написал депутатский запрос в жилищную инспекцию с просьбой принять меры для возобновления газоснабжения.