В Екатеринбурге состоялся финал Кубка Сима-Ленд, в котором встретились женская баскетбольная команда «УрФУ Сима-Ленд» и команда из Санкт-Петербурга НГУ «Сирены». Встреча закончилась победой екатеринбургской команды, рассказал URA.RU главный тренер «УрФУ Сима-ленд» Андрей Лалетин.
«Это ежегодный турнир, который проводится под эгидой „Сима-Ленда“ и который является подготовительным этапом к студенческой лиге РЖД. Она, в свою очередь, является некой базы для подготовки хороших игроков. В турнире участвовали четыре команды, в том числе из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. До финала дошли „УрФУ Сима-Ленд“ и НГУ „Сирены“. Наша команда выиграла», — поделился Лалетин.
В ближайших планах у победительниц — участие в студенческой лиге РЖД в октябре. Это элитный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола.
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