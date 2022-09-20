Тюменского чиновника назначили ответственным за инвестиции в мэрии Сургута

Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии.
«Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября.
Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.
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Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии. «Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.