Тюменского чиновника назначили ответственным за инвестиции в мэрии Сургута

Начальником управления инвестиций мэрии Сургута назначен чиновник из Тюменской области

20 сентября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

В администрации Сургута назначен новый начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии. «Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.

Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии. «Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.