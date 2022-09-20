Тюменского чиновника назначили ответственным за инвестиции в мэрии Сургута

Начальником управления инвестиций мэрии Сургута назначен чиновник из Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В администрации Сургута назначен новый начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Дмитрий Колунин Фото:

Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии.

«Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.

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Бывший первый заместитель главы Уватского района (Тюменская область) Дмитрий Колунин назначен начальником управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута. Информация об этом размещена сайте мэрии. «Колунин Дмитрий Владимирович — начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма», — указано на сайте городской администрации. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута уточнили, что Колунин приступил к работе с 20 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что Колунина пригласили на работу в мэрию Сургута. Инсайдеры агентства рассказали, что замглавы Сургута Артем Кириленко, курирующий экономику, познакомился с ним во время курсов повышения квалификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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