Бизнес Перми предлагает вернуть кондукторов на маршруты

Разрыв в транспортной отрасли сократился за полгода почти на 18% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские перевозчики предлагают вернуть кондукторов на маршруты городского транспорта или существенно увеличить число контролеров. Бизнес считает, что безбилетников надо чаще привлекать к ответственности, тогда финансовое положение транспортной отрасли улучшится, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». На сегодня, по данным мэрии, финпоказатели немного удалось улучшить.

«Повышение тарифа на проезд в Перми в январе дало небольшой экономический эффект. Несмотря на падение пассажиропотока и рост числа безбилетников, кассовый разрыв в транспортной отрасли за первые шесть месяцев 2022 года сократился на 197 млн рублей, или на 17,8% — с 1,103 млрд до 906 млн рублей», — передает издание.

По словам перевозчика Александра Стерлягова, финансовая ситуация транспортной отрасли по сравнению с пандемийным 2020 годом заметно улучшилась, «разрыв уменьшился на 20% — неплохой результат». Бизнесмен считает, что при сохранении кондукторов на маршрутах показатели были бы лучше. При этом участники рынка полагают, что сделать работу транспорта совсем безубыточной невозможно.

По данным мэрии Перми, пассажиропоток в общественном транспорте за эти полгода составил 94 млн человек, а доля безбилетных пассажиров превысила 16%, что существенно выше аналогичного периода 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми, отчитываясь о работе общественного транспорта за текущие полгода, жаловались на плохую продажу проездных и рост числа безбилетников.

В мэрии их рост связывают с переходом на бескондукторную систему оплаты проезда и отмечают, что сейчас предпринимают меры для повышения доходов отрасли. С начала года в адрес «зайцев» составлено более 5 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Общий объем штрафов в первом полугодии составил 1,5 млн рублей, однако на сегодня в бюджет города поступило чуть более трехсот тысяч.