19 сентября 2022

После наезда Собчак на мэра Екатеринбурга в проблемном доме появилась горячая вода

Власти Екатеринбурга взяли на особый контроль дом на Патриса Лумумбы, 2
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
В жилом доме вновь появилась горячая вода Фото:

Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2, в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. В мэрии столицы Урала URA.RU пояснили, что в августе текущего года была изменена технологическая схема подключения этого жилого дома к коммунальным сетям, благодаря чему жильцы обеспечены горячим водоснабжением в полном объеме.

«Накануне из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ „Центрально жилищное коммунальное управление“ Министерство обороны РФ, произошло их техническое повреждение. Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14:00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода», — сказано в сообщении.

В мэрии заверили, что многоквартирный дом на Патриса Лумумбы, 2, находится на особом контроле городских властей. «В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке, чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. А 18 сентября воду вновь отключили.

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Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2, в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. В мэрии столицы Урала URA.RU пояснили, что в августе текущего года была изменена технологическая схема подключения этого жилого дома к коммунальным сетям, благодаря чему жильцы обеспечены горячим водоснабжением в полном объеме. «Накануне из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ „Центрально жилищное коммунальное управление“ Министерство обороны РФ, произошло их техническое повреждение. Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14:00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода», — сказано в сообщении. В мэрии заверили, что многоквартирный дом на Патриса Лумумбы, 2, находится на особом контроле городских властей. «В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке, чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. А 18 сентября воду вновь отключили.
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