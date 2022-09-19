После наезда Собчак на мэра Екатеринбурга в проблемном доме появилась горячая вода

Власти Екатеринбурга взяли на особый контроль дом на Патриса Лумумбы, 2

20 сентября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

В жилом доме вновь появилась горячая вода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2, в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. В мэрии столицы Урала URA.RU пояснили, что в августе текущего года была изменена технологическая схема подключения этого жилого дома к коммунальным сетям, благодаря чему жильцы обеспечены горячим водоснабжением в полном объеме. «Накануне из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ „Центрально жилищное коммунальное управление“ Министерство обороны РФ, произошло их техническое повреждение. Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14:00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода», — сказано в сообщении. В мэрии заверили, что многоквартирный дом на Патриса Лумумбы, 2, находится на особом контроле городских властей. «В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке, чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. А 18 сентября воду вновь отключили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2, в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. В мэрии столицы Урала URA.RU пояснили, что в августе текущего года была изменена технологическая схема подключения этого жилого дома к коммунальным сетям, благодаря чему жильцы обеспечены горячим водоснабжением в полном объеме. «Накануне из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ „Центрально жилищное коммунальное управление“ Министерство обороны РФ, произошло их техническое повреждение. Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14:00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода», — сказано в сообщении. В мэрии заверили, что многоквартирный дом на Патриса Лумумбы, 2, находится на особом контроле городских властей. «В настоящее время ведется проектирование присоединения этого объекта к муниципальным коммунальным сетям для обеспечения более надежного тепло- и водоснабжения. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке, чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему. А 18 сентября воду вновь отключили.