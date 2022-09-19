Студент из ХМАО стал четвертым легкоатлетом в мировом рейтинге

Студент из ХМАО занял призовое место на чемпионате в Беларуси Отдел по связям с общественностью НВГУ

Студент Нижневартовского государственного университета Никита Дубенчук поднялся на четвертую строчку в мировом рейтинге легкоатлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, заняв призовое место на чемпионате в республике Беларусь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Бронзовую медаль по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения завоевал студент факультета педагогики и психологии Никита Дубенчук. В Минске завершился открытый чемпионат республики Беларусь», — сказали в университете.

Спортсмен отправил ядро к отметке 11,01 метра и по итогам соревнований занял третье место, поднявшись на четвертую ступень в мировом рейтинге. «В соревнованиях приняли участие около 150 атлетов из республики Беларусь и России. Я доволен своим результатом — четвертое место в мировом рейтинге, но было бы неплохо выйти на второе место в ближайшем будущем» — рассказал Дубенчук. Он вошел в спортивный состав сборной команды России. Спортсмен будет представлять ХМАО на летних Играх паралимпийцев «Мы вместе.Спорт» в Сочи.

Ранее URA.RU писало, что в марте губернатор ХМАО Наталья Комарова за ночь согласовала проведение Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске с федеральными чиновниками. Глава региона оказалась самым оперативным руководителем среди всех субъектов страны.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.