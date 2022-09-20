Свердловчанин целовал чужих детей за конфеты

В Новоуральске мужчина раздавал детям конфеты и целовал их

Свердловчанин раздавал конфеты детям и целовал их за это Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Новоуральска задержали мужчину, который раздавал незнакомым детям конфеты и целовал их за это. Об этом рассказала местная жительница.

«Мужчина раздавал детям конфеты, а потом лез целоваться к ним. Парни его скрутили и вызвали наряд», — поясняет женщина в видео, опубликованном в сообществе «NVK|Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Свердловчанин, который задержал неизвестного, поделился подробностями в комментариях к посту. «Он поцеловал двух мальчиков, после того как я заметил это, я пошел рассказать ребятам постарше. Мы начали ему объяснять, что это не твои дети и ты не должен к ним лезть, в ответ он начал на нас орать и пытался начать потасовку», — рассказал мужчина, задержавший неизвестного.

Инцидент произошел 20 сентября примерно в 20 часов возле дома на улице Гагарина, 12а. После случившегося к месту происшествия приехал наряд полиции и задержал, целовавшего детей мужчину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Новоуральска. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители екатеринбургского микрорайона ЖБИ заметили странного мужчину. Неизвестный обнимал чужих детей возле продуктового магазина.