В Магнитогорске не смогли продать бывший отдел полиции

22 сентября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

На участие в аукционе не было подано ни одной заявки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) сорваны торги по продаже бывшего отдела полиции №10, расположенного в Орджоникидзевском районе, со стартовой ценой лота в 7 млн 968 тысяч рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте ДОМ.РФ. «Имущественный комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города Магнитогорск. Ближайшее окружение представлено многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, за счет чего отличается высокой интенсивностью пешеходных потоков», — говорится на сайте. Здание бывшего отдела полиции №10 управления МВД, пристрой к многоэтажному дому, находится по адресу Ворошилова 37а. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса составляет почти 798 квадратных метров. Ближайшая автобусная остановка и проезжая часть находятся на расстоянии 500. Здание расположено в густонаселенном Орджоникидзевском районе, где проживает более 200 тысяч человек. Ранее в Челябинске не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска, предназначенным под строительство торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Площадь участков составляет почти 100 тысяч квадратных метров.

В Магнитогорске (Челябинская область) сорваны торги по продаже бывшего отдела полиции №10, расположенного в Орджоникидзевском районе, со стартовой ценой лота в 7 млн 968 тысяч рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте ДОМ.РФ. «Имущественный комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города Магнитогорск. Ближайшее окружение представлено многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, за счет чего отличается высокой интенсивностью пешеходных потоков», — говорится на сайте. Здание бывшего отдела полиции №10 управления МВД, пристрой к многоэтажному дому, находится по адресу Ворошилова 37а. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса составляет почти 798 квадратных метров. Ближайшая автобусная остановка и проезжая часть находятся на расстоянии 500. Здание расположено в густонаселенном Орджоникидзевском районе, где проживает более 200 тысяч человек. Ранее в Челябинске не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска, предназначенным под строительство торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Площадь участков составляет почти 100 тысяч квадратных метров.