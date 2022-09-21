В Магнитогорске не смогли продать бывший отдел полиции

В Магнитогорске (Челябинская область) сорваны торги по продаже бывшего отдела полиции №10, расположенного в Орджоникидзевском районе, со стартовой ценой лота в 7 млн 968 тысяч рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте ДОМ.РФ.
«Имущественный комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города Магнитогорск. Ближайшее окружение представлено многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, за счет чего отличается высокой интенсивностью пешеходных потоков», — говорится на сайте.
Здание бывшего отдела полиции №10 управления МВД, пристрой к многоэтажному дому, находится по адресу Ворошилова 37а. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса составляет почти 798 квадратных метров. Ближайшая автобусная остановка и проезжая часть находятся на расстоянии 500. Здание расположено в густонаселенном Орджоникидзевском районе, где проживает более 200 тысяч человек.
Ранее в Челябинске не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска, предназначенным под строительство торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Площадь участков составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»