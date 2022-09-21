21 сентября 2022

В Магнитогорске не смогли продать бывший отдел полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
На участие в аукционе не было подано ни одной заявки Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сорваны торги по продаже бывшего отдела полиции №10, расположенного в Орджоникидзевском районе, со стартовой ценой лота в 7 млн 968 тысяч рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте ДОМ.РФ.

«Имущественный комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города Магнитогорск. Ближайшее окружение представлено многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, за счет чего отличается высокой интенсивностью пешеходных потоков», — говорится на сайте.

Здание бывшего отдела полиции №10 управления МВД, пристрой к многоэтажному дому, находится по адресу Ворошилова 37а. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса составляет почти 798 квадратных метров. Ближайшая автобусная остановка и проезжая часть находятся на расстоянии 500. Здание расположено в густонаселенном Орджоникидзевском районе, где проживает более 200 тысяч человек.

Ранее в Челябинске не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска, предназначенным под строительство торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Площадь участков составляет почти 100 тысяч квадратных метров.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сорваны торги по продаже бывшего отдела полиции №10, расположенного в Орджоникидзевском районе, со стартовой ценой лота в 7 млн 968 тысяч рублей. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте ДОМ.РФ. «Имущественный комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города Магнитогорск. Ближайшее окружение представлено многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры, за счет чего отличается высокой интенсивностью пешеходных потоков», — говорится на сайте. Здание бывшего отдела полиции №10 управления МВД, пристрой к многоэтажному дому, находится по адресу Ворошилова 37а. Общая площадь двухэтажного имущественного комплекса составляет почти 798 квадратных метров. Ближайшая автобусная остановка и проезжая часть находятся на расстоянии 500. Здание расположено в густонаселенном Орджоникидзевском районе, где проживает более 200 тысяч человек. Ранее в Челябинске не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска, предназначенным под строительство торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Площадь участков составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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