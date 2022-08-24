В Челябинске сорвались торги по продаже земель под ТРК

Земли находятся в Ленинском районе Челябинска по улице Енисейской Фото: Владимир Васин © URA.RU

Торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска под торгово-развлекательные комплексы (ТРК) не состоялись. Как следует из протокола, размещенного на сайте мэрии, не было подано ни одной заявки.

«Оба земельных участка расположены по адресу: город Челябинск, район Ленинский, улица Енисейская. На участие в аукционах не было подано ни одной заявки», — сообщается на сайте мэрии.

Земли расположены вблизи гаражного кооператива и производственных баз. На территории разрешено строить торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, магазины, склады. Площадь первого лота — 45 тысяч 586 квадратных метров, второго — 48 тысяч 911 квадратных метров. Начальная цена каждого участка соответственно очередности составляла 2 миллиона 953 тысячи 550 рублей и 3 миллиона 168 тысяч 915 рублей. Дата проведения следующих торгов пока неизвестна.

Ранее не состоялись торги по продаже участка под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Сосновском районе Челябинской области. На продажу был выставлен участок с начальной ценой 2 миллиона 318 тысяч рублей.