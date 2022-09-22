Челябинскую тушенку для солдат назвали самой качественной

Тушенка из Троицка (Челябинская область) получила высшие балы при оценке вкуса на дегустации в НИИ проблем хранения Росрезерва. В тройку также вошли алтайская и новгородская продукция.
«В тройке лидеров — алтайская, новгородская и челябинская продукция. Консервы из Троицка Челябинской области по сумме признаков на первом месте», — сообщает издание «АиФ».
Тушенка, представленная на дегустации, находится в резерве страны. Она необходима на случай ЧС, войны, необходимости оказания гуманитарной помощи или господдержки при временных нарушениях снабжения каких-либо регионов, отраслей, организаций. Однако, в первую очередь тушенка предназначена для военных. Продукцию отправляют в зону спецоперации.
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