22 сентября 2022

Челябинскую тушенку для солдат назвали самой качественной

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Мясокомбинат
Тушенку отправят в зону спецоперации Фото:

Тушенка из Троицка (Челябинская область) получила высшие балы при оценке вкуса на дегустации в НИИ проблем хранения Росрезерва. В тройку также вошли алтайская и новгородская продукция.

«В тройке лидеров — алтайская, новгородская и челябинская продукция. Консервы из Троицка Челябинской области по сумме признаков на первом месте», — сообщает издание «АиФ».

Тушенка, представленная на дегустации, находится в резерве страны. Она необходима на случай ЧС, войны, необходимости оказания гуманитарной помощи или господдержки при временных нарушениях снабжения каких-либо регионов, отраслей, организаций. Однако, в первую очередь тушенка предназначена для военных. Продукцию отправляют в зону спецоперации.

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Тушенка из Троицка (Челябинская область) получила высшие балы при оценке вкуса на дегустации в НИИ проблем хранения Росрезерва. В тройку также вошли алтайская и новгородская продукция. «В тройке лидеров — алтайская, новгородская и челябинская продукция. Консервы из Троицка Челябинской области по сумме признаков на первом месте», — сообщает издание «АиФ». Тушенка, представленная на дегустации, находится в резерве страны. Она необходима на случай ЧС, войны, необходимости оказания гуманитарной помощи или господдержки при временных нарушениях снабжения каких-либо регионов, отраслей, организаций. Однако, в первую очередь тушенка предназначена для военных. Продукцию отправляют в зону спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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