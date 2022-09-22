Челябинскому бизнесмену разрешили строить магазин в зоне коттеджной застройки

Магазин планируется построить в поселке Смолино в зоне коттеджной застройки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти Челябинска разрешили предпринимателю Анатолию Флочу, учредителю ООО «Делиз», строить магазин в зоне коттеджной застройки в Советском районе в поселке Смолино. Проект одобрен в Доме архитектора на публичных слушаниях 15 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства под магазин в территориальной зоне усадебной и коттеджной индивидуальной жилой застройки по ул. Западной, 97 в Советском районе города Челябинска Флоче Анатолию Ефимовичу», — сообщается на сайте мэрии.

Площадь участка в Смолино составляет 1217 квадратных метров, кадастровая стоимость земли — 1 млн 831 тысяча 149 рублей. На публичных слушаниях представитель заявителя доложил, что индивидуальный жилой дом в границах указанного земельного участка снесен, а дальнейший план строительства будет откорректирован. В ходе слушаний замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу не поступило.

Согласно сервису СБИС, индивидуальный предприниматель Анатолий Флоча является владельцем компании ООО «Делиз», занимающейся розничной продажей алкогольной продукции, а также является директором фирмы ИП Флоча (аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация).

Ранее фирме «Домостроительная компания № 1», принадлежащей бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову, разрешили строить жилой четырехэтажный дом вблизи Изумрудного карьера. Здание будет построено на земельном участке общей площадью 4117 квадратных метров.