Где в Челябинской области выпадет мокрый снег

В Челябинской области в понедельник, 26 сентября, в отдельных городах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. По данным сервиса «Гисметео», снег ждут на севере региона и в горнозаводской зоне.
«Днем 26 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснением, дожди, местами сильные, на севере временами с мокрым снегом. На севере области +4… +9 градусов, на юге до +14 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра.
«Гисметео» прогнозирует мокрый снег к вечеру 26 сентября. Ухудшение погоды обещают в Златоусте, Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Карабаше и Кусе.
При этом днем 25 сентября в Челябинской области еще будет по-летнему жарко: +15… +20, на юге до +24, в горах до +11 градусов. Похолодание принесет северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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