Где в Челябинской области выпадет мокрый снег

24 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Резкое похолодание ждут к 26 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в понедельник, 26 сентября, в отдельных городах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. По данным сервиса «Гисметео», снег ждут на севере региона и в горнозаводской зоне. «Днем 26 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснением, дожди, местами сильные, на севере временами с мокрым снегом. На севере области +4… +9 градусов, на юге до +14 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. «Гисметео» прогнозирует мокрый снег к вечеру 26 сентября. Ухудшение погоды обещают в Златоусте, Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Карабаше и Кусе. При этом днем 25 сентября в Челябинской области еще будет по-летнему жарко: +15… +20, на юге до +24, в горах до +11 градусов. Похолодание принесет северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В Челябинской области в понедельник, 26 сентября, в отдельных городах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. По данным сервиса «Гисметео», снег ждут на севере региона и в горнозаводской зоне. «Днем 26 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснением, дожди, местами сильные, на севере временами с мокрым снегом. На севере области +4… +9 градусов, на юге до +14 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. «Гисметео» прогнозирует мокрый снег к вечеру 26 сентября. Ухудшение погоды обещают в Златоусте, Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Карабаше и Кусе. При этом днем 25 сентября в Челябинской области еще будет по-летнему жарко: +15… +20, на юге до +24, в горах до +11 градусов. Похолодание принесет северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.