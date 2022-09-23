23 сентября 2022

Где в Челябинской области выпадет мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеходный переход, пешеход, погода, снегопад, климат
Резкое похолодание ждут к 26 сентября Фото:

В Челябинской области в понедельник, 26 сентября, в отдельных городах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. По данным сервиса «Гисметео», снег ждут на севере региона и в горнозаводской зоне.

«Днем 26 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснением, дожди, местами сильные, на севере временами с мокрым снегом. На севере области +4… +9 градусов, на юге до +14 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра.

«Гисметео» прогнозирует мокрый снег к вечеру 26 сентября. Ухудшение погоды обещают в Златоусте, Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Карабаше и Кусе.

При этом днем 25 сентября в Челябинской области еще будет по-летнему жарко: +15… +20, на юге до +24, в горах до +11 градусов. Похолодание принесет северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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В Челябинской области в понедельник, 26 сентября, в отдельных городах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. По данным сервиса «Гисметео», снег ждут на севере региона и в горнозаводской зоне. «Днем 26 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснением, дожди, местами сильные, на севере временами с мокрым снегом. На севере области +4… +9 градусов, на юге до +14 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра. «Гисметео» прогнозирует мокрый снег к вечеру 26 сентября. Ухудшение погоды обещают в Златоусте, Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее, Карабаше и Кусе. При этом днем 25 сентября в Челябинской области еще будет по-летнему жарко: +15… +20, на юге до +24, в горах до +11 градусов. Похолодание принесет северо-восточный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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