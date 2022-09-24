В Свердловской области на треть вырос спрос на токарей и слесарей

25 сентября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

В отрасли машиностроения все чаще ищут рабочих и производственный персонал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Машиностроительные предприятия в Свердловской области с начала 2022 года открыли 4,4 тысячи вакансий — это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего предложений опубликовано для рабочего и производственного персонала и для строителей, сообщили URA.RU в компании HeadHunter. «Самые востребованные специалисты на сегодняшний день — слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы. Средняя зарплата — 70,7 тысячи рублей, по России в целом — 76,2 тысячи рублей. В целом в каждой второй компании (50%) из машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет», — рассказали авторы исследования. В топе вакансий в машиностроении — слесарь по ремонту гусеничной техники с зарплатой 150 тысяч рублей, столько же предлагают слесарю по ремонту боевых и специальных машин. Чуть меньше — 130 тысяч рублей — готовы заплатить сварщику РД НАКС СК. Также в топе токарь-расточник (110 тысяч рублей), начальник службы складского хозяйства (125 тысяч рублей), начальник производственно-диспетчерского бюро (от 108 тысяч рублей), токарь-карусельщик (от 100 тысяч рублей). Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования — доля работающих свердловчан, которые боятся остаться без работы, снизилась по сравнению со вторым кварталом этого года. Увольнения боятся всего 19% жителей региона.

Машиностроительные предприятия в Свердловской области с начала 2022 года открыли 4,4 тысячи вакансий — это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего предложений опубликовано для рабочего и производственного персонала и для строителей, сообщили URA.RU в компании HeadHunter. «Самые востребованные специалисты на сегодняшний день — слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы. Средняя зарплата — 70,7 тысячи рублей, по России в целом — 76,2 тысячи рублей. В целом в каждой второй компании (50%) из машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет», — рассказали авторы исследования. В топе вакансий в машиностроении — слесарь по ремонту гусеничной техники с зарплатой 150 тысяч рублей, столько же предлагают слесарю по ремонту боевых и специальных машин. Чуть меньше — 130 тысяч рублей — готовы заплатить сварщику РД НАКС СК. Также в топе токарь-расточник (110 тысяч рублей), начальник службы складского хозяйства (125 тысяч рублей), начальник производственно-диспетчерского бюро (от 108 тысяч рублей), токарь-карусельщик (от 100 тысяч рублей). Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования — доля работающих свердловчан, которые боятся остаться без работы, снизилась по сравнению со вторым кварталом этого года. Увольнения боятся всего 19% жителей региона.