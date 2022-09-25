Члена избиркома на референдуме в ЛНР пытались запугать после интервью российским СМИ

25 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Голосование о вхождении ЛДНР в состав РФ проходит до 27 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Луганской народной республики Валентина Смольникова стала членом избирательной комиссии в городе Счастье (ЛНР), невзирая на угрозы от украинцев. Сами угрозы начали поступать после того, как женщину, поддерживающую российскую спецоперацию, в марте этого года показали по российским федеральным каналам. Об этом она сообщила в беседе с журналистом URA.RU. «Голосование в городе Счастье проходит нормально, все люди выступают за [присоединение к России], всем надоела Украина с ее обстрелами. Люди спокойно приходят и голосуют. Обстрелов и терактов во время голосования не было, нас сопровождают российские военнослужащие, которые заботятся о нашей безопасности. После того, как в марте меня показали по российским каналам, мне стали поступать угрозы. В частности, украинцы угрожали, что побьют окна частного дома, где живет Смольникова, или вообще его сожгут. «Если бояться, то и жизни не будет», — уверена она. Женщина отметила также, что в избирательную комиссию ей не было страшно идти. Россия начала вынужденную спецоперацию из-за участившихся зимой этого года обстрелов со стороны Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. На этих территориях было введено военное положение, а люди эвакуировались. Уже в марте этого года в результате действий ВС РФ под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся — ЛНР. Жители этих территорий изъявили желание провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Он проходит с 23 по 27 сентября. По итогам двух дней голосования явка в ДНР уже составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Луганской народной республики Валентина Смольникова стала членом избирательной комиссии в городе Счастье (ЛНР), невзирая на угрозы от украинцев. Сами угрозы начали поступать после того, как женщину, поддерживающую российскую спецоперацию, в марте этого года показали по российским федеральным каналам. Об этом она сообщила в беседе с журналистом URA.RU. «Голосование в городе Счастье проходит нормально, все люди выступают за [присоединение к России], всем надоела Украина с ее обстрелами. Люди спокойно приходят и голосуют. Обстрелов и терактов во время голосования не было, нас сопровождают российские военнослужащие, которые заботятся о нашей безопасности. После того, как в марте меня показали по российским каналам, мне стали поступать угрозы. В частности, украинцы угрожали, что побьют окна частного дома, где живет Смольникова, или вообще его сожгут. «Если бояться, то и жизни не будет», — уверена она. Женщина отметила также, что в избирательную комиссию ей не было страшно идти. Россия начала вынужденную спецоперацию из-за участившихся зимой этого года обстрелов со стороны Украины мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. На этих территориях было введено военное положение, а люди эвакуировались. Уже в марте этого года в результате действий ВС РФ под полным контролем российской стороны находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ДНР и вся — ЛНР. Жители этих территорий изъявили желание провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Он проходит с 23 по 27 сентября. По итогам двух дней голосования явка в ДНР уже составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%.