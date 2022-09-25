Турчак: ЛДНР, Херсонщина и Запорожье скоро вернутся в большую русскую семью

25 сентября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак поздравил жителей освобожденных территорий с важным историческим моментом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После завершения референдумов, Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вернуться в одну большую русскую семью. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Как мы говорили всегда, Россия здесь, и мы то, что де-факто на сегодняшний день существует, оформим де-юре. И будем жить одной большой дружной русской, российской, херсонской, донецкой, луганской, запорожской семьей. Мы вместе с вами в эти дни пишем историю. И эту историю обязательно по учебникам будут изучать наши дети, наши внуки. Я вас от души с этим важным историческим моментом поздравляю», — сказал Турчак. По его словам, люди активно идут голосовать, несмотря на обстрелы. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что жители региона ждали воссоединения с Россией с 2014 года. Теперь эти события уже стали «историей, которую невозможно переделать, несмотря на предпринимаемые со стороны Украины попытки», отметил он. Сальдо уверен, что присоединение к России окажет позитивный эффект на благосостояние Херсонщины. «Поэтому сейчас вместе все идем вперед, и после того, как мы станем частью Российской Федерации, неотделимой уже частью, уверен, что экономика Херсона и Херсонщины покажет себя плюсовой, очень сильной динамикой, примером для всех остальных», — приводит слова главы ВГА пресс-служба «Единой России». С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По итогам двух дней голосования явка в ДНР уже составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. Так, 84% опрошенных жителей Запорожской области сообщили, что выступают «за» присоединение региона к России. В Херсонской области аналогичный ответ дали 83% респондентов. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После завершения референдумов, Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вернуться в одну большую русскую семью. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Как мы говорили всегда, Россия здесь, и мы то, что де-факто на сегодняшний день существует, оформим де-юре. И будем жить одной большой дружной русской, российской, херсонской, донецкой, луганской, запорожской семьей. Мы вместе с вами в эти дни пишем историю. И эту историю обязательно по учебникам будут изучать наши дети, наши внуки. Я вас от души с этим важным историческим моментом поздравляю», — сказал Турчак. По его словам, люди активно идут голосовать, несмотря на обстрелы. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что жители региона ждали воссоединения с Россией с 2014 года. Теперь эти события уже стали «историей, которую невозможно переделать, несмотря на предпринимаемые со стороны Украины попытки», отметил он. Сальдо уверен, что присоединение к России окажет позитивный эффект на благосостояние Херсонщины. «Поэтому сейчас вместе все идем вперед, и после того, как мы станем частью Российской Федерации, неотделимой уже частью, уверен, что экономика Херсона и Херсонщины покажет себя плюсовой, очень сильной динамикой, примером для всех остальных», — приводит слова главы ВГА пресс-служба «Единой России». С 23 по 27 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По итогам двух дней голосования явка в ДНР уже составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской области — 35,54%, в Херсонской области — 31,79%. Согласно опросу института Социального Маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. Так, 84% опрошенных жителей Запорожской области сообщили, что выступают «за» присоединение региона к России. В Херсонской области аналогичный ответ дали 83% респондентов. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно.