В Челябинске спецбригады борются с последствиями ливня

В ночь на 26 сентября на улицы и дороги Челябинска пришлось вывести специальные бригады для устранения подтоплений. Работы продолжаются и утром понедельника, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов.
«На дороги ночью и утром вывели бригады для устранения засоров ливневок. Дорожники устраняют засоры на восьми участках. Также утром не работали 6 светофоров», — доложил Ксензов главе Челябинска Наталье Котовой.
По словам чиновника, четыре светофора уже возобновили работу. Оставшиеся пока обесточены — причиной тому аварии на электрических сетях. Ливневые дожди, перемежающиеся мокрым снегом, синоптики прогнозируют в регионе на протяжении нескольких ближайших суток.
Также Котова распорядилась проверить готовность дорожной техники и наличие противогололедных реагентов на случай, если в ночь на 27 сентября температура достигнет минусовых значений. Началась подача тепла в дома и квартиры челябинцев — к 30 сентября чиновники обещают завершить все работы, связанные со стартом отопительного сезона.
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