25 сентября 2022
24 сентября 2022

В Челябинске спецбригады борются с последствиями ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеходный переход, пешеход, ливневая канализация, ливень, ураган, ручей, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Ливень начался в Челябинске вечером 25 сентября и не утихает до сих пор Фото:

В ночь на 26 сентября на улицы и дороги Челябинска пришлось вывести специальные бригады для устранения подтоплений. Работы продолжаются и утром понедельника, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов.

«На дороги ночью и утром вывели бригады для устранения засоров ливневок. Дорожники устраняют засоры на восьми участках. Также утром не работали 6 светофоров», — доложил Ксензов главе Челябинска Наталье Котовой.

По словам чиновника, четыре светофора уже возобновили работу. Оставшиеся пока обесточены — причиной тому аварии на электрических сетях. Ливневые дожди, перемежающиеся мокрым снегом, синоптики прогнозируют в регионе на протяжении нескольких ближайших суток.

Также Котова распорядилась проверить готовность дорожной техники и наличие противогололедных реагентов на случай, если в ночь на 27 сентября температура достигнет минусовых значений. Началась подача тепла в дома и квартиры челябинцев — к 30 сентября чиновники обещают завершить все работы, связанные со стартом отопительного сезона.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В ночь на 26 сентября на улицы и дороги Челябинска пришлось вывести специальные бригады для устранения подтоплений. Работы продолжаются и утром понедельника, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Андрей Ксензов. «На дороги ночью и утром вывели бригады для устранения засоров ливневок. Дорожники устраняют засоры на восьми участках. Также утром не работали 6 светофоров», — доложил Ксензов главе Челябинска Наталье Котовой. По словам чиновника, четыре светофора уже возобновили работу. Оставшиеся пока обесточены — причиной тому аварии на электрических сетях. Ливневые дожди, перемежающиеся мокрым снегом, синоптики прогнозируют в регионе на протяжении нескольких ближайших суток. Также Котова распорядилась проверить готовность дорожной техники и наличие противогололедных реагентов на случай, если в ночь на 27 сентября температура достигнет минусовых значений. Началась подача тепла в дома и квартиры челябинцев — к 30 сентября чиновники обещают завершить все работы, связанные со стартом отопительного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...