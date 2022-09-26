Военком сообщил, каких специалистов мобилизуют в Екатеринбурге

Военный комиссар Чкаловского военкомата Екатеринбурга Павел Годованчук сообщил, что в городе для участия в спецоперации мобилизуют тех, кто имеет специальности сухопутных войск. Слова военкома передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Призываются специалисты сухопутных войск: и стрелковые специальности, и танкисты, и мотострелки, включая экипажи боевых машин — ну и все остальные по списку», — сообщил военком в разговоре с журналистами. Он не уточнял количество мобилизованных горожан.
По словам Годованчука, запасники набираются для сплочения в команды, в которых должны состоять здоровые люди, желательно с боевым опытом. Когда они приезжают в военкомат, проводится проверка личности по документам, а затем мобилизованных отправляют в пункт сбора и учебный центр. Там новобранцами руководит командир части.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что во всей России мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Спецоперация России началась 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины, усилившей восьмилетние обстрелы жителей ДНР и ЛНР.
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