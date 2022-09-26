Житель челябинского села, имеющий четырех детей, пошел на фронт добровольцем

Житель села Пашнино Красноармейского района Челябинской области пошел на фронт добровольцем, несмотря на то что имеет бронь, как отец четырех детей. Настрой у мужчины боевой.
«Через пару дней мой брат придет сюда и также — добровольцем. А кто еще, кроме нас?! Мы еще всем покажем! Только одна просьба — пустите маршрутку до села Пашнино-3! Там остаются наши близкие», — приводит слова добровольца издание «Маяк».
Всего из Красноармейского района мобилизовали несколько десятков человек. На двух автобусов их повезли к месту проведения боевого слаживания. Военнослужащих провожали родные и близкие, а также глава Красноармейского района Сергей Сергеев, благочинный Миасско-сельского округа иерей Евгений Новокрещинов и Имам — хатыб мусульманской религиозной организации Махалля мечеть Миасское Рустам Сафиуллин.
Также 27 сентября увезли на обучение мобилизованных граждан из нескольких муниципалитетов области. Из Челябинска, Магнитогорска, Нагайбакского и Аргаяшского районов отправили мобилизованных в воинские части для прохождения боевого слаживания.
Всего по всей стране планируют набрать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимую подготовку перед отправкой в зону СВО. По словам президента РФ Владимира Путина, сейчас российским войскам на Украине противостоят коллективные силы Запада.
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