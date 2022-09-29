В свердловском городе количество браков выросло в два раза из-за мобилизации. Видео

29 сентября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Первоуральске за неделю зарегистрировали 52 брака — это в два раза больше, чем обычно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Первоуральске (Свердловская область) за неделю зарегистрировали в два раза больше браков, чем обычно. Призывники расписываются с невестами в срочном порядке. «На этой неделе в ЗАГСе Первоуральска зарегистрировали брак 52 пары — это в два раза больше, чем обычно. Большинство из них расписались в срочном порядке», — сообщает telegram-канал «Новости PVK». Например, расписаться решили Дмитрий и Анастасия Пономаревы. Пара уже давно вместе и даже воспитывает двоих детей. Накануне Дмитрий получил повестку, и уже завтра будет мобилизован. Поэтому сегодня молодые люди решили узаконить отношения. Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки.

В Первоуральске (Свердловская область) за неделю зарегистрировали в два раза больше браков, чем обычно. Призывники расписываются с невестами в срочном порядке. «На этой неделе в ЗАГСе Первоуральска зарегистрировали брак 52 пары — это в два раза больше, чем обычно. Большинство из них расписались в срочном порядке», — сообщает telegram-канал «Новости PVK». Например, расписаться решили Дмитрий и Анастасия Пономаревы. Пара уже давно вместе и даже воспитывает двоих детей. Накануне Дмитрий получил повестку, и уже завтра будет мобилизован. Поэтому сегодня молодые люди решили узаконить отношения. Ранее URA.RU сообщало, что попавшие под частичную мобилизацию жители Свердловской области могут заключить брак вне очереди — в день подачи заявления. Для этого необходимо принести в ЗАГС копию повестки.