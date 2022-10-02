В Луганской Народной Республике родились первые россияне

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Мать одного из новорожденных в Луганске считает, что у ее ребенка в России будет больше перспектив Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Луганской Народной Республике родились первые граждане России. Об этом сообщает «Луганьмедиа».

«За последние сутки в Луганской Народной Республике родились 12 малышей, которые стали первыми маленькими гражданами России», — пишет «Луганьмедиа» в своем telegram-канале. Отмечается, что семь из них появились на свет в родильном отделении Луганской городской многопрофильной больницы № 3.

«В России у моего ребенка будет больше возможностей, больше перспектив», — поделилась Алла, мама новорожденного Тимофея. «Мы очень счастливы», — заключила Алла.

В родильном отделении Луганской городской многопрофильной больницы № 3 на свет появились 5 мальчиков и 2 девочки
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Акушер-гинеколог Екатерина Морозова поделилась, что матери рады тому, что их детки родились гражданами большой страны — России
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ЛНР стала частью России после проведения в регионе референдума о присоединении к РФ. Последний день голосования прошел 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о принятии территории в состав РФ.

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В Луганской Народной Республике родились первые граждане России. Об этом сообщает «Луганьмедиа». «За последние сутки в Луганской Народной Республике родились 12 малышей, которые стали первыми маленькими гражданами России», — пишет «Луганьмедиа» в своем telegram-канале. Отмечается, что семь из них появились на свет в родильном отделении Луганской городской многопрофильной больницы № 3. «В России у моего ребенка будет больше возможностей, больше перспектив», — поделилась Алла, мама новорожденного Тимофея. «Мы очень счастливы», — заключила Алла. ЛНР стала частью России после проведения в регионе референдума о присоединении к РФ. Последний день голосования прошел 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о принятии территории в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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