В Челябинске индексация маткапитала позволит приобрести больше жилья

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Добавки к маткапиталу хватит на один квадратный метр в «двушке» Фото:

Индексация маткапитала позволит в 2023 году в Челябинске приобрести на один квадратный метр больше жилья, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика».

«Рассчитано, насколько больше квадратных метров удастся купить на вторичном рынке за счет индексации на основе текущих цен на готовое жилье. В Челябинске индексация маткапитала позволит приобрести на один „квадрат“ больше, чем в 2022 году» — сообщается на портале.

Благодаря тому, что недвижимость в Челябинске более доступна по сравнению с другими городами-миллионниками, текущий маткапитал покрывает от 11 до 15% от цены двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Такая же ситуация в Воронеже, Омске, Волгограде и Перми. Для сравнения — в Москве сейчас маткапитал окупает только 3% от стоимости «двушки» на вторичном рынке.

Сейчас в Челябинске маткапитала не хватает на первый взнос за квартиру. По словам челябинских риелторов, индексация материнского капитала сильно отстает от роста цен на квартиры в мегаполисе.

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Индексация маткапитала позволит в 2023 году в Челябинске приобрести на один квадратный метр больше жилья, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика». «Рассчитано, насколько больше квадратных метров удастся купить на вторичном рынке за счет индексации на основе текущих цен на готовое жилье. В Челябинске индексация маткапитала позволит приобрести на один „квадрат“ больше, чем в 2022 году» — сообщается на портале. Благодаря тому, что недвижимость в Челябинске более доступна по сравнению с другими городами-миллионниками, текущий маткапитал покрывает от 11 до 15% от цены двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Такая же ситуация в Воронеже, Омске, Волгограде и Перми. Для сравнения — в Москве сейчас маткапитал окупает только 3% от стоимости «двушки» на вторичном рынке. Сейчас в Челябинске маткапитала не хватает на первый взнос за квартиру. По словам челябинских риелторов, индексация материнского капитала сильно отстает от роста цен на квартиры в мегаполисе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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