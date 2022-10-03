В Челябинске индексация маткапитала позволит приобрести больше жилья

Добавки к маткапиталу хватит на один квадратный метр в «двушке» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Индексация маткапитала позволит в 2023 году в Челябинске приобрести на один квадратный метр больше жилья, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом «Циан. Аналитика».

«Рассчитано, насколько больше квадратных метров удастся купить на вторичном рынке за счет индексации на основе текущих цен на готовое жилье. В Челябинске индексация маткапитала позволит приобрести на один „квадрат“ больше, чем в 2022 году» — сообщается на портале.

Благодаря тому, что недвижимость в Челябинске более доступна по сравнению с другими городами-миллионниками, текущий маткапитал покрывает от 11 до 15% от цены двухкомнатной квартиры на вторичном рынке. Такая же ситуация в Воронеже, Омске, Волгограде и Перми. Для сравнения — в Москве сейчас маткапитал окупает только 3% от стоимости «двушки» на вторичном рынке.

Сейчас в Челябинске маткапитала не хватает на первый взнос за квартиру. По словам челябинских риелторов, индексация материнского капитала сильно отстает от роста цен на квартиры в мегаполисе.