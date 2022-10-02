02 октября 2022

Пермский вице-спикер рассказал, почему вывез родителей из Украины

Вице-спикер заксобрания Вячеслав Григорьев вывез родителей из Украины из-за ненависти к русским
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Пресс-конференции по итогам выборов в Пермском крае, григорьев вячеслав
Ненависть к русским на Украине воспитывали с начальной школы, заявил Григорьев Фото:
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Первый вице-спикер заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев в 2019 году вывез родителей из Бердянска (Запорожская область) из-за атмосферы ненависти к русским на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 3 октября, передает корреспондент URA.RU.

«Ситуация сами понимаете сложная. Президент очень четко все по полочкам разложил в своем выступлении. Все так и есть. Простой факт. У меня родители жили в Бердянске. Я их в 2019 году оттуда вывез. Потому что даже в Восточной Украине на всей территории просто воспитывалась ненависть к русским», — отметил Григорьев.

Он рассказал также, что ему довелось увидеть учебники для младших школьников, которые привезли из Северодонецка участники пермской делегации. «Волосы дыбом встают. Там с первой страницы — о том, что русские это орки, они придут вас завоевывать», — говорит Вячеслав Григорьев. А дети, по его словам, легко впитывают информацию.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Она направлена на преращение восьмилетнего геноцида русских в территориях Донбасса. В результате было освобождено четыре региона, которые приняли решение войти в состав России.

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Первый вице-спикер заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев в 2019 году вывез родителей из Бердянска (Запорожская область) из-за атмосферы ненависти к русским на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции 3 октября, передает корреспондент URA.RU. «Ситуация сами понимаете сложная. Президент очень четко все по полочкам разложил в своем выступлении. Все так и есть. Простой факт. У меня родители жили в Бердянске. Я их в 2019 году оттуда вывез. Потому что даже в Восточной Украине на всей территории просто воспитывалась ненависть к русским», — отметил Григорьев. Он рассказал также, что ему довелось увидеть учебники для младших школьников, которые привезли из Северодонецка участники пермской делегации. «Волосы дыбом встают. Там с первой страницы — о том, что русские это орки, они придут вас завоевывать», — говорит Вячеслав Григорьев. А дети, по его словам, легко впитывают информацию. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Она направлена на преращение восьмилетнего геноцида русских в территориях Донбасса. В результате было освобождено четыре региона, которые приняли решение войти в состав России.
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