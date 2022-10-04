В ХМАО из пожара спасли двух человек

В Нягани (ХМАО) пожарные эвакуировали двоих человек из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа.
«В г. Нягани подразделения МЧС ликвидировали пожар в жилом доме на улице Буровиков. В ходе тушения эвакуировали двух человек и передали специалистам скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Октябрьского гарнизона 4 октября в 21:47. Пожарные прибыли на место через 6 минут и обнаружили открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем вызове.
Открытый огонь потушен в 22:52, повреждено 40 квадратных метров площади. В тушении пожара приняли участие 19 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, причины пожара устанавливаются.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в жилом многоэтажном доме в Сургуте. Специалисты МЧС эвакуировали жителей дома с балкона горящей квартиры.
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