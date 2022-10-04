04 октября 2022
03 октября 2022

В ХМАО из пожара спасли двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарная машина, пожарные
В Нягани пожарные спасли двоих человек при пожаре Фото:

В Нягани (ХМАО) пожарные эвакуировали двоих человек из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа.

«В г. Нягани подразделения МЧС ликвидировали пожар в жилом доме на улице Буровиков. В ходе тушения эвакуировали двух человек и передали специалистам скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Октябрьского гарнизона 4 октября в 21:47. Пожарные прибыли на место через 6 минут и обнаружили открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем вызове.

Открытый огонь потушен в 22:52, повреждено 40 квадратных метров площади. В тушении пожара приняли участие 19 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в жилом многоэтажном доме в Сургуте. Специалисты МЧС эвакуировали жителей дома с балкона горящей квартиры.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney

В Нягани (ХМАО) пожарные эвакуировали двоих человек из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС округа. «В г. Нягани подразделения МЧС ликвидировали пожар в жилом доме на улице Буровиков. В ходе тушения эвакуировали двух человек и передали специалистам скорой помощи», — сообщает пресс-служба ведомства. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Октябрьского гарнизона 4 октября в 21:47. Пожарные прибыли на место через 6 минут и обнаружили открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем вызове. Открытый огонь потушен в 22:52, повреждено 40 квадратных метров площади. В тушении пожара приняли участие 19 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в жилом многоэтажном доме в Сургуте. Специалисты МЧС эвакуировали жителей дома с балкона горящей квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...