В Сургуте при пожаре спасли пострадавших жителей многоэтажки. Видео

30 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли двух человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги, сообщает telegram-канал «К-Информ». «Люди оказались заблокированы в охваченном огнем жилье, выбрались на балкон и стали звать на помощь. Спасатели и прохожие установили лестницу. Двое пострадавших смогли спуститься по ней вниз, у них различные ожоги», — указано в сообщении. Огнем была охвачена квартира на третьем этаже. Сообщается, что перед пожаром соседи слышали хлопок. Вызов о пожаре в жилом восьмиэтажном доме поступил в 21:56, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «Первые подразделения прибыли через четыре минуты, наблюдалось открытое горение из окна третьего этажа. Самостоятельно эвакуировались 80 человек, двоих жильцов спасли пожарные. Из опасной зоны люди выведены и осматриваются специалистами скорой помощи», — уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара участвовали 30 пожарных, привлечено семь единиц техники. «Открытое горение ликвидировано в 22:32 на площади 30 квадратных метрах. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — добавили в ведомстве. О том, что в Советском (ХМАО) пожарными локализован пожар в промзоне, URA.RU рассказывало ранее. Там складировали отходы лесопиления.

В Сургуте (ХМАО) пожарные помогли эвакуироваться из огня жильцам дома по ул. Набережная. Пострадавшие получили ожоги, сообщает telegram-канал «К-Информ». «Люди оказались заблокированы в охваченном огнем жилье, выбрались на балкон и стали звать на помощь. Спасатели и прохожие установили лестницу. Двое пострадавших смогли спуститься по ней вниз, у них различные ожоги», — указано в сообщении. Огнем была охвачена квартира на третьем этаже. Сообщается, что перед пожаром соседи слышали хлопок. Вызов о пожаре в жилом восьмиэтажном доме поступил в 21:56, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на сайте ведомства. «Первые подразделения прибыли через четыре минуты, наблюдалось открытое горение из окна третьего этажа. Самостоятельно эвакуировались 80 человек, двоих жильцов спасли пожарные. Из опасной зоны люди выведены и осматриваются специалистами скорой помощи», — уточнили в ведомстве. В ликвидации пожара участвовали 30 пожарных, привлечено семь единиц техники. «Открытое горение ликвидировано в 22:32 на площади 30 квадратных метрах. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — добавили в ведомстве. О том, что в Советском (ХМАО) пожарными локализован пожар в промзоне, URA.RU рассказывало ранее. Там складировали отходы лесопиления.