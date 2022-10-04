В Нижневартовске намерены решить главную проблему капремонта домов

В Нижневартовске намерены решить проблему с расцветкой домов после капремонта

05 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Мэр Нижневартовска пообещал помогать жителям решать проблемы с выбором цвета домов, которые обновляют в рамках программы капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников. Заявление сделал глава города Дмитрий Кощенко. «Мы должны понимать, что иногда те решения, которые принимает Югорский фонд исключительно связаны с теми денежными средствами, которые приходятся на многоквартирный дом в рамках именно капитального ремонта. Но я еще раз говорю: мы готовы подключаться [к проблеме], чтобы учитывать большинство мнений жителей в части выбора цветовой гаммы в соответствующих фасадах», — сказал во время прямого эфира Кощенко. Трансляция доступна в официальном аккаунте мэрии Нижневартовска «ВКонтакте». По словам главы города, сейчас Югорский фонд капремонта согласовывает с мэрией расцветку фасадов лишь рамках соответствия правилам благоустройства муниципалитета. Вопрос же о том, какие материалы будут использованы для облицовки фасадов при этом остается открытым. URA.RU направило в окружной Фонд капремонта запрос с просьбой прокомментировать, планирует ли ведомство использовать кроме сайдинга, другие материалы для облицовки домов. Ответ ожидается. По мнению экспертов в сфере строительства, реальной альтернативы сайдингу за ту же цену в рамках массовой реконструкции домов — нет. «Фасады многоэтажек в основном утепляют минватой и пеноизолом, а чтобы уберечь дом от осадков и придать ему «товарный вид» используется сайдинг. В России в общегородских программах он очень популярен из-за дешевизны, простоты монтажа, низкой горючести и разнообразия палитры цветов. При этом такие недостатки как низкая экологичность и хрупкость материала отходят на второй план. Реальной альтернативы сайдингу при утеплении фасадов МКД за ту же цену нет, в отличие, к счастью, от утепления частных домов. Однако даже самые доступные материалы для индивидуального жилья, например, банальная фасадная штукатурка, для многоэтажек выйдет значительно дороже», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске разразился скандал из-за расцветки дома. Жителей возмутил яркий цвет новых сайдинг-панелей, которые подрядчик использовал в рамках капитального ремонта фасада дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) власти намерены решить главную проблему домов, которые во время капремонта облицовывают сайдингом, — отсутствие выбора расцветки фасадов. В мэрии сказали, что помогут жителям добиться именно того цвета облицовки, который устроит большинство собственников. Заявление сделал глава города Дмитрий Кощенко. «Мы должны понимать, что иногда те решения, которые принимает Югорский фонд исключительно связаны с теми денежными средствами, которые приходятся на многоквартирный дом в рамках именно капитального ремонта. Но я еще раз говорю: мы готовы подключаться [к проблеме], чтобы учитывать большинство мнений жителей в части выбора цветовой гаммы в соответствующих фасадах», — сказал во время прямого эфира Кощенко. Трансляция доступна в официальном аккаунте мэрии Нижневартовска «ВКонтакте». По словам главы города, сейчас Югорский фонд капремонта согласовывает с мэрией расцветку фасадов лишь рамках соответствия правилам благоустройства муниципалитета. Вопрос же о том, какие материалы будут использованы для облицовки фасадов при этом остается открытым. URA.RU направило в окружной Фонд капремонта запрос с просьбой прокомментировать, планирует ли ведомство использовать кроме сайдинга, другие материалы для облицовки домов. Ответ ожидается. По мнению экспертов в сфере строительства, реальной альтернативы сайдингу за ту же цену в рамках массовой реконструкции домов — нет. «Фасады многоэтажек в основном утепляют минватой и пеноизолом, а чтобы уберечь дом от осадков и придать ему «товарный вид» используется сайдинг. В России в общегородских программах он очень популярен из-за дешевизны, простоты монтажа, низкой горючести и разнообразия палитры цветов. При этом такие недостатки как низкая экологичность и хрупкость материала отходят на второй план. Реальной альтернативы сайдингу при утеплении фасадов МКД за ту же цену нет, в отличие, к счастью, от утепления частных домов. Однако даже самые доступные материалы для индивидуального жилья, например, банальная фасадная штукатурка, для многоэтажек выйдет значительно дороже», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске разразился скандал из-за расцветки дома. Жителей возмутил яркий цвет новых сайдинг-панелей, которые подрядчик использовал в рамках капитального ремонта фасада дома.