05 октября 2022

Погибший в челябинском карьере водитель был вахтовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Погибший работал в регионе вахтовым методом Фото:

Погибший 5 октября в карьере Карталинского района (Челябинская область) водитель работал вахтовым методом. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, мужчина родом из Белорецка.

«В настоящий момент сотрудниками полиции установлено, что водитель работал вахтовым методом на предприятии. Проживал он в Белорецке Башкортостана», — сообщили сотрудники ГИБДД в своем паблике «ВКонтакте».

По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда региона, опубликованным на сайте спасателей, мужчина не учел запрещающего знака и допустил съезд с дороги. Автомобиль, сорвался в карьер и упал на крышу с высоты в шесть метров. Машину заблокировали крупные каменные глыбы.

Трагедия произошла вечером, в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия находится в 12 км от поселка Еленинка. Водитель двигался по территории предприятия, управляя автомобилем Renault Duster. Для деблокирования транспорта спасателям пришлось задействовать тяжелую технику с карьера.

Автомобиль пролетел до места падения шесть метров
Фото:
Происшествие случилось в темное время суток
Фото:

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Погибший 5 октября в карьере Карталинского района (Челябинская область) водитель работал вахтовым методом. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, мужчина родом из Белорецка. «В настоящий момент сотрудниками полиции установлено, что водитель работал вахтовым методом на предприятии. Проживал он в Белорецке Башкортостана», — сообщили сотрудники ГИБДД в своем паблике «ВКонтакте». По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда региона, опубликованным на сайте спасателей, мужчина не учел запрещающего знака и допустил съезд с дороги. Автомобиль, сорвался в карьер и упал на крышу с высоты в шесть метров. Машину заблокировали крупные каменные глыбы. Трагедия произошла вечером, в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия находится в 12 км от поселка Еленинка. Водитель двигался по территории предприятия, управляя автомобилем Renault Duster. Для деблокирования транспорта спасателям пришлось задействовать тяжелую технику с карьера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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