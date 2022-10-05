Погибший в челябинском карьере водитель был вахтовиком. Фото

06 октября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Погибший работал в регионе вахтовым методом Фото: Анна Андреева © URA.RU Погибший 5 октября в карьере Карталинского района (Челябинская область) водитель работал вахтовым методом. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, мужчина родом из Белорецка. «В настоящий момент сотрудниками полиции установлено, что водитель работал вахтовым методом на предприятии. Проживал он в Белорецке Башкортостана», — сообщили сотрудники ГИБДД в своем паблике «ВКонтакте». По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда региона, опубликованным на сайте спасателей, мужчина не учел запрещающего знака и допустил съезд с дороги. Автомобиль, сорвался в карьер и упал на крышу с высоты в шесть метров. Машину заблокировали крупные каменные глыбы. Трагедия произошла вечером, в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия находится в 12 км от поселка Еленинка. Водитель двигался по территории предприятия, управляя автомобилем Renault Duster. Для деблокирования транспорта спасателям пришлось задействовать тяжелую технику с карьера. Автомобиль пролетел до места падения шесть метров Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области Происшествие случилось в темное время суток Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

Погибший 5 октября в карьере Карталинского района (Челябинская область) водитель работал вахтовым методом. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, мужчина родом из Белорецка. «В настоящий момент сотрудниками полиции установлено, что водитель работал вахтовым методом на предприятии. Проживал он в Белорецке Башкортостана», — сообщили сотрудники ГИБДД в своем паблике «ВКонтакте». По данным пресс-службы поисково-спасательного отряда региона, опубликованным на сайте спасателей, мужчина не учел запрещающего знака и допустил съезд с дороги. Автомобиль, сорвался в карьер и упал на крышу с высоты в шесть метров. Машину заблокировали крупные каменные глыбы. Трагедия произошла вечером, в 20:15 по уральскому времени. Место происшествия находится в 12 км от поселка Еленинка. Водитель двигался по территории предприятия, управляя автомобилем Renault Duster. Для деблокирования транспорта спасателям пришлось задействовать тяжелую технику с карьера.