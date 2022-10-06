Челябинцам не рекомендуют получать бронь на Госуслугах

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Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, паспорт
Мужчинам советует зайти в военкомат, а не на электронный сервис Фото:

Жителям Челябинской области посоветовали подтверждать бронь при мобилизации в военкоматах, а не на сайте Госуслуг. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU.

«В настоящее время я бы рекомендовал прийти в военный комиссариат и принести документы, которые подтверждают право на отсрочку», — заявил Максуров, отвечая на вопрос, можно ли подтвердить бронь без явки в военкомат с помощью сервиса.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, в России добровольцами стали более 70 тысяч человек. Он также добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен сервис для обжалования решений по призыву.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Жителям Челябинской области посоветовали подтверждать бронь при мобилизации в военкоматах, а не на сайте Госуслуг. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время я бы рекомендовал прийти в военный комиссариат и принести документы, которые подтверждают право на отсрочку», — заявил Максуров, отвечая на вопрос, можно ли подтвердить бронь без явки в военкомат с помощью сервиса. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, в России добровольцами стали более 70 тысяч человек. Он также добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен сервис для обжалования решений по призыву. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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