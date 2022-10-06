Челябинцам не рекомендуют получать бронь на Госуслугах

06 октября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Мужчинам советует зайти в военкомат, а не на электронный сервис Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Челябинской области посоветовали подтверждать бронь при мобилизации в военкоматах, а не на сайте Госуслуг. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время я бы рекомендовал прийти в военный комиссариат и принести документы, которые подтверждают право на отсрочку», — заявил Максуров, отвечая на вопрос, можно ли подтвердить бронь без явки в военкомат с помощью сервиса. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, в России добровольцами стали более 70 тысяч человек. Он также добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен сервис для обжалования решений по призыву. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.

Жителям Челябинской области посоветовали подтверждать бронь при мобилизации в военкоматах, а не на сайте Госуслуг. Об этом 6 октября на брифинге сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время я бы рекомендовал прийти в военный комиссариат и принести документы, которые подтверждают право на отсрочку», — заявил Максуров, отвечая на вопрос, можно ли подтвердить бронь без явки в военкомат с помощью сервиса. Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, в России добровольцами стали более 70 тысяч человек. Он также добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен сервис для обжалования решений по призыву. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Привлечь в армию из запаса предполагается 300 тысяч человек. Большая часть сейчас уже проходят боевое слаживание и переподготовку в воинских частях и учебных центрах минобороны.