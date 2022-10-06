В Пермь приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

07 октября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Официальная часть визита министра в Пермь начнется 10 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермь с рабочим визитом приедет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Ожидается, что он посетит ПГНИУ, ПНИПУ, а также Пермский научно-образовательный центр «Национальное недропользование». «Глава Минобрнауки РФ прибудет в Пермь в воскресенье, 9 октября. Официальная часть визита начнется 10 октября в понедельник», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о приезде федерального министра URA.RU подтвердили в администрации губернатора Пермского края. Агентством направлен запрос о визите Валерия Фалькова в Минобрнауки РФ. На момент публикации ответ не был получен. Приезд Валерия Фалькова ожидали 1 сентября, где он должен был принять участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Позже визит перенесли на 20 сентября, день годовщины трагедии в пермском вузе, но тогда министр тоже не смог приехать.

Пермь с рабочим визитом приедет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Ожидается, что он посетит ПГНИУ, ПНИПУ, а также Пермский научно-образовательный центр «Национальное недропользование». «Глава Минобрнауки РФ прибудет в Пермь в воскресенье, 9 октября. Официальная часть визита начнется 10 октября в понедельник», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о приезде федерального министра URA.RU подтвердили в администрации губернатора Пермского края. Агентством направлен запрос о визите Валерия Фалькова в Минобрнауки РФ. На момент публикации ответ не был получен. Приезд Валерия Фалькова ожидали 1 сентября, где он должен был принять участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Позже визит перенесли на 20 сентября, день годовщины трагедии в пермском вузе, но тогда министр тоже не смог приехать.