06 октября 2022

В Пермь приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Официальная часть визита министра в Пермь начнется 10 октября Фото:

Пермь с рабочим визитом приедет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Ожидается, что он посетит ПГНИУ, ПНИПУ, а также Пермский научно-образовательный центр «Национальное недропользование».

«Глава Минобрнауки РФ прибудет в Пермь в воскресенье, 9 октября. Официальная часть визита начнется 10 октября в понедельник», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Информацию о приезде федерального министра URA.RU подтвердили в администрации губернатора Пермского края. Агентством направлен запрос о визите Валерия Фалькова в Минобрнауки РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Приезд Валерия Фалькова ожидали 1 сентября, где он должен был принять участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Позже визит перенесли на 20 сентября, день годовщины трагедии в пермском вузе, но тогда министр тоже не смог приехать.

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Пермь с рабочим визитом приедет министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Ожидается, что он посетит ПГНИУ, ПНИПУ, а также Пермский научно-образовательный центр «Национальное недропользование». «Глава Минобрнауки РФ прибудет в Пермь в воскресенье, 9 октября. Официальная часть визита начнется 10 октября в понедельник», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Информацию о приезде федерального министра URA.RU подтвердили в администрации губернатора Пермского края. Агентством направлен запрос о визите Валерия Фалькова в Минобрнауки РФ. На момент публикации ответ не был получен. Приезд Валерия Фалькова ожидали 1 сентября, где он должен был принять участие в торжественной линейке в ПГНИУ. Позже визит перенесли на 20 сентября, день годовщины трагедии в пермском вузе, но тогда министр тоже не смог приехать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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