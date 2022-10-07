Правительство РФ ужесточило ПДД

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В России запретили движение, остановку и стоянку на островках безопасности Фото:

Ради улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности в России запретят движение и стоянку на островках безопасности. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ.

«Новым постановлением Правительства введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности», — сообщается в заявлении правительства. Отмечается, что эти изменения направлены на улучшение видимости на дорогах и повышение безопасности движения.

Помимо этого, ранее изменения в правилах коснулись и тех, кто передвигается на электросамокатах, передавал RT. Также были внесены поправки в экзамен на водительские права, сообщает «Национальная служба новостей».

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Ради улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности в России запретят движение и стоянку на островках безопасности. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ. «Новым постановлением Правительства введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности», — сообщается в заявлении правительства. Отмечается, что эти изменения направлены на улучшение видимости на дорогах и повышение безопасности движения. Помимо этого, ранее изменения в правилах коснулись и тех, кто передвигается на электросамокатах, передавал RT. Также были внесены поправки в экзамен на водительские права, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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