Правительство РФ ужесточило ПДД

07 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

В России запретили движение, остановку и стоянку на островках безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ради улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности в России запретят движение и стоянку на островках безопасности. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ. «Новым постановлением Правительства введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности», — сообщается в заявлении правительства. Отмечается, что эти изменения направлены на улучшение видимости на дорогах и повышение безопасности движения. Помимо этого, ранее изменения в правилах коснулись и тех, кто передвигается на электросамокатах, передавал RT. Также были внесены поправки в экзамен на водительские права, сообщает «Национальная служба новостей».

Ради улучшения видимости на дорогах и повышения безопасности в России запретят движение и стоянку на островках безопасности. Об этом сообщает официальный сайт правительства РФ. «Новым постановлением Правительства введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности», — сообщается в заявлении правительства. Отмечается, что эти изменения направлены на улучшение видимости на дорогах и повышение безопасности движения. Помимо этого, ранее изменения в правилах коснулись и тех, кто передвигается на электросамокатах, передавал RT. Также были внесены поправки в экзамен на водительские права, сообщает «Национальная служба новостей».