В Челябинской области пошли первые грузди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинской области начали делиться местами, где нашли грузди. Одним из первых фото груздей разместил у себя на странице зампредседателя Общественной палаты Копейска, руководитель общественной организации «Древо жизни — возрождаем леса» Андрей Кульпин.

«А у меня грузди пошли. В супчик. Нашел в экопитомнике на озере Курочкино», — рассказал Кульпин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики копейчанина рассказали, что пока не видели груздей в челябинских лесах. Кульпин пригласил их в экопитомник в качестве помощников, что позволит им заодно собрать грибы.

Питомник расположен возле поселка Старокамышинск. Здесь благодаря инициативе челябинцев из семян выращены тысячи деревьев.