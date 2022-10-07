07 октября 2022

Челябинские грибники рассекретили локацию груздей. Фото

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Некрасовский рынок. Курган , грузди, грибы
В Челябинской области пошли первые грузди Фото:

Жители Челябинской области начали делиться местами, где нашли грузди. Одним из первых фото груздей разместил у себя на странице зампредседателя Общественной палаты Копейска, руководитель общественной организации «Древо жизни — возрождаем леса» Андрей Кульпин.

«А у меня грузди пошли. В супчик. Нашел в экопитомнике на озере Курочкино», — рассказал Кульпин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики копейчанина рассказали, что пока не видели груздей в челябинских лесах. Кульпин пригласил их в экопитомник в качестве помощников, что позволит им заодно собрать грибы.

Питомник расположен возле поселка Старокамышинск. Здесь благодаря инициативе челябинцев из семян выращены тысячи деревьев.

Первые грузди пошли в экопитомнике

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Жители Челябинской области начали делиться местами, где нашли грузди. Одним из первых фото груздей разместил у себя на странице зампредседателя Общественной палаты Копейска, руководитель общественной организации «Древо жизни — возрождаем леса» Андрей Кульпин. «А у меня грузди пошли. В супчик. Нашел в экопитомнике на озере Курочкино», — рассказал Кульпин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментариях подписчики копейчанина рассказали, что пока не видели груздей в челябинских лесах. Кульпин пригласил их в экопитомник в качестве помощников, что позволит им заодно собрать грибы. Питомник расположен возле поселка Старокамышинск. Здесь благодаря инициативе челябинцев из семян выращены тысячи деревьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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