09 октября 2022
08 октября 2022

Пермячка пожаловалась на нехватку персонала в санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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РЖД медицина. Центр восстановительного лечения и реабилитации г. Екатеринбург, процедуры, ванна
Санаторий находится в Соликамске Фото:

Пермячка Анна Паршакова, проходящая лечение в санатории «Лесная сказка» в Соликамске (Пермский край), возмущена нехваткой медицинского персонала в учреждении. Пост с недовольством женщина выложила в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прохожу лечение в санатории „Лесная сказка“ по путевке. Обслуживающего персонала по проведению процедур нет вообще. Все процедуры проводит один массажист. Уложит пациента, включит прибор и бежит дальше, а нас 30 человек и все инвалиды. О том, если с кем-то вдруг плохо — даже речи нет. И ему еще делать массажи нужно успевать», — пишет женщина в соцсети.

В санатории URA.RU сообщили, что нехватки персонала у них нет. «Медсестра физкабинета сейчас находится в отпуске, ее обязанности выполняет массажист, он работает на 1,5 ставки. Кроме того, есть второй массажист, а ванны помогают делать санитарки», — рассказали в учреждении.

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Пермячка Анна Паршакова, проходящая лечение в санатории «Лесная сказка» в Соликамске (Пермский край), возмущена нехваткой медицинского персонала в учреждении. Пост с недовольством женщина выложила в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». «Прохожу лечение в санатории „Лесная сказка“ по путевке. Обслуживающего персонала по проведению процедур нет вообще. Все процедуры проводит один массажист. Уложит пациента, включит прибор и бежит дальше, а нас 30 человек и все инвалиды. О том, если с кем-то вдруг плохо — даже речи нет. И ему еще делать массажи нужно успевать», — пишет женщина в соцсети. В санатории URA.RU сообщили, что нехватки персонала у них нет. «Медсестра физкабинета сейчас находится в отпуске, ее обязанности выполняет массажист, он работает на 1,5 ставки. Кроме того, есть второй массажист, а ванны помогают делать санитарки», — рассказали в учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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