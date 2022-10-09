Пермячка пожаловалась на нехватку персонала в санатории

Санаторий находится в Соликамске Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Пермячка Анна Паршакова, проходящая лечение в санатории «Лесная сказка» в Соликамске (Пермский край), возмущена нехваткой медицинского персонала в учреждении. Пост с недовольством женщина выложила в сообществе «Подслушано Соликамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прохожу лечение в санатории „Лесная сказка“ по путевке. Обслуживающего персонала по проведению процедур нет вообще. Все процедуры проводит один массажист. Уложит пациента, включит прибор и бежит дальше, а нас 30 человек и все инвалиды. О том, если с кем-то вдруг плохо — даже речи нет. И ему еще делать массажи нужно успевать», — пишет женщина в соцсети.

В санатории URA.RU сообщили, что нехватки персонала у них нет. «Медсестра физкабинета сейчас находится в отпуске, ее обязанности выполняет массажист, он работает на 1,5 ставки. Кроме того, есть второй массажист, а ванны помогают делать санитарки», — рассказали в учреждении.